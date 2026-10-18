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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

هشدار بارندگی شدید در ۳ استان؛ احتمال سیلاب و طغیان رودخانه‌ها

هشدار بارندگی شدید در ۳ استان؛ احتمال سیلاب و طغیان رودخانه‌ها

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از تشدید فعالیت سامانه بارشی طی امروز (یکشنبه، ۲۶ مهر) و فردا (دوشنبه، ۲۷ مهر) در بخش‌هایی از استان هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از تشدید فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از سه استان جنوبی کشور خبر داد و نسبت به وقوع رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال تگرگ هشدار داد.

بر اساس این هشدار، امروز (یکشنبه، ۲۶ مهرماه) شمال و شرق هرمزگان و جنوب و جنوب شرق کرمان و فردا (دوشنبه، ۲۷ مهرماه) شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

از جمله مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی کشور در این شرایط جوی، بر خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر و احتیاط در فعالیت‌های عمرانی تأکید کرده است.

همچنین آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید ضروری است.

بر اساس توصیه‌های این سازمان، شهروندان باید در عبور و مرور احتیاط کنند، از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده بپرهیزند و برداشت محصولات کشاورزی را تسریع کنند.

هشدار بارندگی شدید در ۳ استان؛ احتمال سیلاب و طغیان رودخانه‌ها

کد مطلب 6981696
زهره آقاجانی

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