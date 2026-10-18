به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی رؤسا و دبیران کل فدراسیون‌های عضو AFC و اتحادیه‌های منطقه‌ای برای تبادل تجربه، بررسی چالش‌های مشترک و توسعه فوتبال آسیا از ۲۹ مهرماه در توکیو ژاپن با حضور بیش از ۱۲۰ نفر در حالی آغاز می شود که در نشست سه روزه این اعضا قرار است درباره یکی از چالش برانگیزترین اتفاقات مربوط به سال جاری فوتبال آسیا تصمیم گیری شود.

رقابت های جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا طبق برنامه از پیش تعیین شده قرار است از ۱۷ دی ماه به میزبانی عربستان برگزار شود اما تنش های اخیر منطقه باعث شده تا تعدادی از کشورهای صاحب نفوذ در AFC نگران امنیت و میزبانی سعودی ها باشند. از این رو قرار است در این همایش در خصوص این موضوع اظهارنظر کرده و نگرانی های خود را به گوش مدیران کنفدراسیون فوتبال آسیا برسانند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، افسران اجرایی برگزاری جام ملت های آسیا با درخواست تعلیق یکساله برگزاری این مسابقات از سوی چند عضو مهم AFC به خصوص کشورهای شرق قاره کهن روبرو شده اند که در کنگره فوق العاده اول آبان ماه (آخرین روز همایش AFC در توکیو) در این خصوص صحبت خواهد شد اما تصمیم نهایی در پی خروجی مرتبط با این گفتگو در اوایل آذرماه گرفته می شود تا اتفاقات منطقه مورد بررسی و سپس تصمیم گیری مرتبط با تعلیق یا جابجایی محل برگزاری مسابقات گرفته شود.

منبع مطلع در کنفدراسیون فوتبال آسیا به خبرنگار مهر خبر داد بحث تعلیق نزدیک به یک سال برای جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا بسیار جدی است و تعدادی از روسای فدراسیون های عضو قصد دارند پیشنهاد تغییر محل برگزاری را نیز مطرح کنند.

به گفته این منبع خبری مهر، افسران اجرایی این مسابقات در اوایل ماه نوامبر از شهرهای میزبان در عربستان گزارش خود را ارسال خواهند کرد و با بررسی مسائل مختلف روز قاره به خصوص در خاورمیانه تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ خواهد شد.