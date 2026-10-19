میزان افزایش کالابرگ متناسب با تورم باشد؛ شرایط معیشتی مدنظر قرار گیرد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به سوالی درباره افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برخی از خانوارها در شرایط تورم سه‌رقمی، با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌های معیشتی از مردم گفت: افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، یکی از بهترین اقداماتی است که در شرایط کنونی می‌توان انجام داد، چراکه اگر میزان افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم نباشد، در نهایت موجب ضرر و زیان مردم خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های دولت در این زمینه اظهار کرد: دولت البته محدودیت‌هایی دارد، اما باید از دولت بخواهیم که تمام توان خود را به سمت تأمین و تقویت معیشت مردم سوق دهد. امروز معیشت مردم باید حرف اول و آخر باشد و به‌ویژه دهک‌هایی از جامعه که با مشکلات اساسی مواجه هستند، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به همین دلیل از دولت می‌خواهیم که ان‌شاءالله تمام توان خود را به کار بگیرد و موضوع کالابرگ را جدی‌تر دنبال کند و اقشار کم‌درآمد و چهار دهک پایین جامعه را در اولویت حمایت معیشتی قرار دهد.

حاجی‌بابایی در ادامه درباره معیارهای افزایش مبلغ کالابرگ شامل عوامل مختلفی همچون نداشتن ملک و خودرو، درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان و تحت پوشش سازمان حمایتی بودن، گفت: برخی معیارهایی که پیش‌تر، از جمله دو سال قبل، برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته شده بود، امروز دیگر نمی‌تواند ملاک مناسبی باشد، چراکه شرایط اقتصادی و تورمی تغییر کرده است.

وی تأکید کرد: این معیارها باید به‌روز شوند تا بتوانیم شرایط را برای مردم آسان‌تر کنیم. لازم است در تعیین مشمولان افزایش کالابرگ، شرایط روز جامعه و مشکلات معیشتی خانوارها در نظر گرفته شود و در این زمینه، تسهیل بیشتری برای مردم صورت گیرد.