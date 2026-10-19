کامبیز یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شرایط تیم والیبال مس رفسنجان در آستانه آغاز مسابقات لیگ برتر والیبال گفت: ابتدای فصل بودجه‌ای برای باشگاه در نظر گرفته شده بود و گروهی در داخل شرکت قول داده بودند علاوه بر بودجه مصوب باشگاه، مبلغ دیگری نیز تأمین کنند. بر همین اساس، به سرمربی وقت اعلام شده بود که با در اختیار داشتن این بودجه، تیم را ببندد و قراردادهایی با ارقام بالا و نجومی با تعدادی از بازیکنان منعقد شد. اما پس از اینکه بودجه مازارد منتفی شد باشگاه از بازیکنان خواست تا هزینه‌های خود را کمتر کنند اما برخی از آنها فسخ کردند و راضی به چنین کاری نشدند.

وی افزود: افرادی که قول تأمین بودجه اضافی را داده بودند دیگر حضور ندارند و در ادامه باشگاه با کاهش منابع مالی مواجه شد. طبیعی بود که در چنین شرایطی نتواند به همکاری با بازیکنانی که قراردادهای سنگین داشتند، ادامه دهد. به همین دلیل، تعدادی از این بازیکنان جدا شدند و در نهایت سه، چهار بازیکن در تیم باقی ماندند.

سرمربی تیم والیبال مس رفسنجان ادامه داد: در این شرایط با من تماس گرفتند و درباره وضعیت سرمربی قبلی پرسیدم که اعلام کردند دیگر همکاری با او ادامه ندارد و دو گزینه دیگر نیز برای انتخاب سرمربی مدنظر دارند. پس از بررسی شرایط و صحبت‌هایی که انجام شد، پیشنهاد را پذیرفتم و کارمان را آغاز کردیم.

یعقوبی با اشاره به فرصت اندک برای آماده‌سازی تیم خاطرنشان کرد: سه، چهار روز است که کار را شروع کرده‌ایم، اما بازیکن نداریم و فرصت هم بسیار محدود است. چهارشنبه باید مسابقه بدهیم و واقعاً نمی‌دانیم در این زمان کوتاه چگونه باید تیم را آماده کنیم. شرایط بسیار دشواری داریم و تقریباً تمام کارهایمان سخت شده است.

وی درباره نخستین دیدار مس رفسنجان در لیگ برتر والیبال گفت: در نخستین مسابقه باید با شهرداری ارومیه در رفسنجان بازی کنیم. در هر صورت، بازی بسیار سختی پیش رو داریم. ما در فاصله کوتاهی تیمی را تشکیل دادیم تا بتواند در مسابقات حاضر شود؛ آن هم در شرایطی که فرصت آماده‌سازی بسیار کمی داریم.

سرمربی مس رفسنجان در پاسخ به این سوال که پذیرفتن هدایت تیم والیبال مس رفسنجان ریسک نبود، تصریح کرد: ما ۳۲ تیم در لیگ دسته یک و ۱۶ تیم در لیگ برتر داریم؛ یعنی در مجموع حدود ۴۸ تیم در این دو سطح فعالیت می‌کنند. با وجود این تعداد تیم، شرایط به‌گونه‌ای است که یک مربی با سابقه مثل من که در تیم ملی حضور داشتم، شرایط برای انتخاب تیم فراهم نشد. متأسفانه در بسیاری از مواقع، انتخاب‌ها براساس شایسته‌سالاری انجام نمی‌شود و ارتباطات نیز در این موضوع تأثیرگذار است. بنابراین وقتی با پیشنهاد مس رفسنجان مواجه شدم آن را انتخاب کردم.

یعقوبی افزود: گاهی شرایط به شکلی پیش می‌رود که یک مربی در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید در مدت بسیار کوتاهی تیمی را تحویل می گیرد که بازیکن چندانی ندارد و با مشکلات زیادی روبه‌روست. در چنین شرایطی، ناچار می‌شویم تیم را با بازیکنان موجود تشکیل دهیم و کار را پیش ببریم. متأسفانه اکنون نیز در مس رفسنجان با همین وضعیت مواجه هستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انحلال تیم مس رفسنجان گفت: نه صحبت از انحلال نیست، حتی مدیرعامل باشگاه با من تماس گرفتند و بر ادامه فعالیت تیم تأکید داشتند. بودجه‌ای که اکنون در اختیار باشگاه قرار دارد، از ابتدا تصویب شده بود و مسئله این بود که برخی افراد قول داده بودند منابع مالی بیشتری را تأمین کنند که متأسفانه محقق نشد. با این حال تلاش بر این است که در لیگ حضور داشته باشیم. باشگاه مس نیز تلاش می‌کند به هر شکل ممکن تیم را نگه دارد و شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که بتواند در مسابقات حاضر شود.

وی درباره وضعیت نقل‌وانتقالات مس رفسنجان نیز اظهار کرد: در حال حاضر بازیکنان زیادی در دسترس نیستند. با توجه به اینکه تکلیف تیم‌های لیگ برتر و لیگ دسته یک تا حد زیادی مشخص شده و مسابقات لیگ دسته یک نیز از روز جمعه و مسابقات لیگ برتر هم از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز می‌شود، بسیاری از بازیکنان جذب تیم‌های خود شده‌اند. بنابراین، ناچاریم به سراغ بازیکنان جوان‌تر و بازیکنانی با سطح فنی پایین‌تر برویم که هنوز تیمی ندارند.

سرمربی تیم والیبال مس رفسنجان خاطرنشان کرد: این مسئله کار ما را بسیار سخت‌تر می‌کند؛ چراکه سایر تیم‌ها فرصت بیشتری برای جذب بازیکن و آماده‌سازی داشته‌اند، اما ما باید در مدت بسیار کوتاهی تیم خود را شکل دهیم. شرایط فعلی حتی از وضعیتی که سال گذشته در استقلال تجربه کردم نیز دشوارتر است. با وجود تمام مشکلات، امیدواریم با توکل به خدا و تلاش باشگاه، بتوانیم تیم مس رفسنجان را حفظ کنیم و به کارمان ادامه دهیم. شرایط فعلی پیچیده است، اما تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر تیم را سر و سامان بدهیم و برای حضور در مسابقات آماده شویم.