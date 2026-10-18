مرگ مشکوک در شهریار به قتل ختم شد؛ متهم به اختلاف شخصی اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خدابخشی، پلیس آگاهی غرب استان تهران ظهر یکشنبه از بازداشت مردی خبر داد، که متهم است در صباشهر شهریار مرد دیگری را کشته است.

به گفته پلیس، متهم در بازجویی به قتل اعتراف کرده و گفته که انگیزه‌اش اختلاف شخصی بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان تهران، در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پس از دریافت گزارشی درباره مرگ مشکوک یک مرد در شهرستان شهریار، بی‌درنگ به محل رفتند و پس از دیدن جسد، رسیدگی به پرونده را آغاز کردند.

به گفته او، ماموران با بررسی صحنه و انجام اقدامات فنی دریافتند که مرگ این مرد در پی درگیری فیزیکی با فردی دیگر رخ داده است. متهم با هماهنگی قضائی بازداشت شد.

خدابخشی که ریاست پلیس آگاهی غرب استان تهران را نیز بر عهده دارد، افزود پرونده‌ای برای متهم تشکیل شده و او برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شده است.