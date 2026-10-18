به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در دهمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: مصوبات این کارگروه لازم‌الاجراست و مولدسازی، یکی از رویکردهای دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به‌شمار می‌رود، از این‌ رو، تحقق اهداف آن به تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها در اجرای برنامه‌های مولدسازی، ادامه داد: نگاه به این فرآیند نباید صرفاً بر دریافت حقوق و سهم شهرداری‌ها متمرکز باشد، چراکه هدف اصلی، تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است. بنابراین شهرداری‌ها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار زنجان پیشنهاد کرد که نشستی تخصصی با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری زنجان و دستگاه‌های مسئول برگزار شود تا با بررسی موضوعات مرتبط، سازوکار مشخصی برای تعیین سهم و نحوه همراهی شهرداری‌ها تدوین شود و به‌عنوان مبنای فعالیت کارگروه مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد.

در بخش دیگر این جلسه، تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای احداث بیمارستان خرمدره از محل مولدسازی دارایی‌های دولت بررسی شد.

براساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، ۵۳ مورد از اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش‌ و پرورش، استانداری و شرکت برق منطقه‌ای، برای تعیین تکلیف در فرآیند مولدسازی قرار گرفته‌اند.

هدف‌گذاری انجام‌شده، تأمین حدود دو هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش این دارایی‌ها و اختصاص آن به پیشبرد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان زنجان است.