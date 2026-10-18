پایش هوشمند شعب قضایی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری لرستان که با حضور معاونان دادگستری کل، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت در نظام اسلامی مستلزم پایبندی عملی به احکام اسلامی، قانون اساسی و ارزش‌های دینی است و مسئولیت‌پذیری یکی از ویژگی‌های مدیران شایسته به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه دستگاه قضا در رسیدگی به مطالبات مردم، افزود: فلسفه قضاوت و اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر حمایت از حقوق فردی و اجتماعی استوار است؛ ازاین‌رو، پاسخگویی به مطالبات حقوقی و کیفری مردم نباید به عدم استماع دعوا، اطاله دادرسی یا تجدید وقت‌های غیرضروری منتهی شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه شانه خالی کردن از مسئولیت پاسخگویی، تبعات شرعی و قانونی دارد، تصریح کرد: باید با دقت نظر و آسیب‌شناسی موشکافانه، زمینه‌های ارتقای بهره‌وری و افزایش رضایتمندی عمومی را شناسایی و از ظرفیت‌های موجود برای بهبود عملکرد دستگاه قضایی استفاده کنیم.

کاهش قرارهای شکلی؛ اولویت در رسیدگی به دعاوی

علی‌محمدی کاهش صدور قرارهای شکلی غیرضروری را از شاخص‌های بهبود عملکرد دستگاه قضایی دانست و گفت: نباید با تمرکز بر ایرادات جزئی دادخواست‌ها یا درخواست استعلام‌های غیرضروری و غیرمؤثر، وقت مردم را تلف کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به صدور آرای ماهوی و حل‌وفصل واقعی اختلافات، خاطرنشان کرد: قضات باید همواره فصل خصومت واقعی را مدنظر داشته باشند؛ چراکه اگر فلسفه قضاوت به فراموشی سپرده شود و صرفاً با صدور قرارهای رد دعوا به دنبال افزایش آمار باشیم، نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه دشواری تازه‌ای به مشکلات جامعه اضافه خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: هدف از رسیدگی قضایی، برطرف کردن ریشه اختلافات و پایان دادن به دعاوی است؛ بنابراین، رویکرد دستگاه قضا باید به‌گونه‌ای باشد که با رسیدگی دقیق و مؤثر، زمینه حل‌وفصل اختلافات فراهم شود.

پایش هوشمند شعب برای جلوگیری از تجدید وقت‌های غیرضروری

علی‌محمدی همچنین انضباط در تعیین و مدیریت اوقات دادرسی را از موضوعات مهم در عملکرد حوزه‌های قضایی برشمرد و افزود: قضات و مدیران قضایی باید نسبت به اوقات تعیین‌شده متعهد باشند و از تجدید وقت‌های غیرضروری خودداری کنند.

وی با اشاره به فراهم بودن امکان پایش برخط وضعیت تجدید اوقات دادرسی، تأکید کرد: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها باید از این زیرساخت‌ها برای نظارت مستمر بر عملکرد شعب استفاده کنند و در صورت نیاز، آموزش‌های لازم را از طریق معاونت منابع انسانی دریافت کنند.

تکریم ارباب‌رجوع؛ زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان این نشست، با یادآوری روزهای نخست ورود خود به دستگاه قضا و سوگند خدمت‌رسانی به مردم، بر ضرورت تواضع، اخلاق‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد.

علی‌محمدی از مدیران و قضات استان خواست با دلسوزی، مسئولیت‌پذیری و نظارت مستمر بر روند رسیدگی‌ها، برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق عدالت پایدار در لرستان تلاش کنند.