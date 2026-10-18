مصوبات شورای دفاع مصر در حمایت از عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری مصر،نشست شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور برگزار شد.

شورای دفاع ملی در این نشست که با حضور سران کشوری و لشکری برگزار شد، تحولات جاری منطقه و وضعیت خطرناک پیشِروی آن با توجه به افزایش حملات که عربستان با آن مواجه است را بررسی کرد.

این شورا پس از بررسی شرایط مذکور، تصمیمات زیر را اتخاذ کرد؛

۱-حمایت کامل و همبستگی همه‌ جانبه با عربستان با توجه به روابط تاریخی و پیوندهای مستحکم دو ملت برادر به عنوان قلب جهان عرب. این تصمیم همچنین از باور به پیوند میان امنیت ملی عربستان و امنیت ملی مصر و جهان عرب سرچشمه گرفته است.

۲-ارائه تمامی اشکال حمایت لازم و ممکن به عربستان با هدف کمک به این کشور برای دفاع از امنیت و ثبات خود، حفاظت از توانمندی‌ها و دستاوردهای ملی، صیانت از تمامیت ارضی و حفاظت از مقدسات اسلامی.

۳-تداوم و تشدید تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک با هماهنگی طرف‌های مربوطه منطقه‌ای و بین‌المللی که به کاهش تنش در سراسر منطقه و حل‌ مسالمت‌آمیز بحران‌هایی که منطقه با آن‌ها مواجه است، کمک کند.