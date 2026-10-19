دستیابی به عمق فناوری انتقال جنین؛ رقابت با آمریکا در تجهیزات ناباروری

محسن خدادادی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح فعالیت این شرکت اظهار کرد: این شرکت در زمینه تولید تجهیزات پزشکی تخصصی حوزه درمان ناباروری و زنان فعالیت می‌کند و محصولات مصرفی تخصصی این حوزه را تولید می‌کند. اکنون مدل‌های مختلف این محصولات را تولید کرده‌ایم و در بسیاری از آنها نخستین تولیدکننده کشور هستیم و در بخشی از محصولات نیز همچنان تنها تولیدکننده داخلی محسوب می‌شویم.

تولید کاتتر انتقال جنین و سوزن آسپیراسیون

خدادادی، کاتتر انتقال جنین، سوزن آسپیراسیون و جمع‌آوری تخمک و بالن بکری را از محصولات شاخص این شرکت عنوان کرد و گفت: این محصولات در فرآیند درمان ناباروری و در مراحل مختلف دریافت تخمک، لقاح و انتقال جنین مورد استفاده قرار می‌گیرند. در درمان ناباروری، لقاح می‌تواند داخل رحم یا خارج از رحم و در محیط آزمایشگاه انجام شود. در روش IUI، اسپرم با استفاده از کاتتر IUI به داخل رحم منتقل می‌شود.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بهراد رویش رویان ادامه داد: در روش IVF نیز ابتدا تخمک از رحم دریافت و در آزمایشگاه لقاح داده می‌شود و پس از تشکیل جنین، با استفاده از کاتتر انتقال جنین، جنین به رحم مادر منتقل می‌شود. کاتتر انتقال جنین آخرین مرحله در یک فرآیند پرهزینه و پراسترس درمان ناباروری به روش IVF است که محصول آن در داخل کشور توسط این شرکت تولید شده است.

وی افزود: کاتتر انتقال جنین یکی از مؤثرترین و حساس‌ترین تجهیزات پزشکی در فرآیند درمان ناباروری به روش لقاح خارج‌رحمی (IVF) به شمار می‌رود که وظیفه انتقال دقیق و ایمن جنین از محیط آزمایشگاه به رحم مادر را بر عهده دارد. این محصول یک لوله بسیار باریک و انعطاف‌پذیر است که پس از عبور از دهانه رحم (سرویکس)، مرحله حیاتی کاشت جنین را با حداقل دستکاری و تروما ممکن می‌سازد. کاتتر بومی‌سازی‌شده که با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته داخلی به تولید رسیده، توانسته است در ارزیابی‌های معتبر پژوهشگاه رویان، تست حساس و تعیین‌کننده MEA را با درصد بازدهی بالاتری در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی با موفقیت پشت سر بگذارد و جایگاه خود را به عنوان محصولی باکیفیت و قابل اتکا در میان متخصصان زنان و جنین‌شناسان تثبیت کند.

خدادادی ادامه داد: این ابزار از دو بخش کلیدی شامل «کاتتر خارجی» به عنوان راهنمای دقیق مسیر و تعیین‌کننده موقعیت در دهانه رحم، و «کاتتر داخلی» جهت برداشت ظریف و رهایش ایمن جنین در حفره رحم تشکیل شده است. رعایت اصول ارگونومی، استفاده از پلی‌اتیلن و پلی‌اورتان گرید پزشکی با زیست‌سازگاری کامل، و برخورداری از نوک دیستال نرم، مانع از بروز هرگونه آسیب بافتی یا عفونت در محیط رحم می‌شود.

خدادادی با اشاره به روند شکل‌گیری بهراد رویش رویان گفت: این شرکت در سال ۱۳۹۸ در قالب یک استارتاپ فعالیت خود را آغاز کرد و نخستین محصول آن، کاتتر انتقال جنین بود. در ابتدای فعالیت، شرکت در شتاب‌دهنده هاردتک؛ زیرمجموعه موسسه دانش‌بنیان برکت، مستقر شد و فعالیت خود را در قالب شتاب‌دهنده و استارتاپ پیش برد. در ادامه و در سال ۱۴۰۲، سهام مربوط به شتاب‌دهنده هاردتک به موسسه دانش‌بنیان برکت منتقل شد.

مدیرعامل بهراد رویش رویان درباره میزان حمایت مالی اولیه نیز گفت: در قالب استارتاپ حدود ۱۸۰ میلیون تومان از هاردتک دریافت کردیم. این مبلغ در مقیاس یک شرکت تولیدکننده عدد بزرگی نبود، اما توانستیم با همین حمایت اولیه نمونه اولیه محصول را تولید کنیم، مجوزهای لازم را دریافت کنیم و پس از آن با فروش محصولات، مسیر توسعه شرکت را ادامه دهیم.

ارز ترجیحی؛ چالشی برای تولیدکنندگان داخلی

خدادادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی را نحوه تخصیص ارز و حمایت‌های قانونی دانست و گفت: تولیدکننده داخلی در برخی حوزه‌ها نیازمند حمایت و تسهیلگری بیشتری است.

وی با انتقاد از تداوم واردات برخی محصولات مشابه با ارز ترجیحی اظهار کرد: ما از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان تولیدکننده در کشور فعال هستیم و اکنون وارد ششمین سال فعالیت شده‌ایم، اما همچنان محصول مشابه خارجی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود؛ در حالی که ما به‌عنوان تولیدکننده داخلی با این شرایط رقابت می‌کنیم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان افزود: جلسات متعددی با سازمان‌های ذی‌ربط داشته‌ایم، اما تاکنون نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است و در این زمینه انتظار داریم مجموعه‌هایی مانند موسسه دانش‌بنیان برکت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و نهادهای مرتبط، از ظرفیت و ارتباطات خود برای تسهیل شرایط تولیدکنندگان داخلی استفاده کنند.

تامین نقدینگی؛ حلقه مفقوده حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

خدادادی با اشاره به چالش نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی گفت: بخش دیگری از حمایت مورد نیاز، تامین سرمایه در گردش است. مجموعه‌هایی مانند ما طرف حساب مراکز درمانی هستند و مراکز درمانی نیز با بیمه‌ها طرف حساب‌اند. با توجه به مشکلات موجود در پرداخت مطالبات بیمه‌ها، مراکز درمانی نیز نمی‌توانند در موعد مقرر بدهی خود به شرکت‌ها را تسویه کنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار داریم تاخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه کند؛ بنابراین اعطای تسهیلات و سرمایه در گردش می‌تواند به ادامه فعالیت شرکت‌های تولیدکننده و جلوگیری از توقف روند توسعه آنها کمک کند.

۶۰ درصد بازار داخلی در حوزه ناباروری در اختیار یک شرکت دانش بنیان

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بهراد رویش رویان درباره سهم این شرکت از بازار گفت: اکنون حدود ۶۰ درصد بازار کشور مشتری محصولات ما هستند، اما در این حوزه دو تا سه تولیدکننده داخلی دیگر نیز فعالیت دارند و بخشی از بازار توسط آنها تامین می‌شود؛ ضمن اینکه همچنان بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

خدادادی با اشاره به رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های خارجی اظهار کرد: کیفیت محصولات مهم‌ترین مزیت ماست. در این مدت تلاش کرده‌ایم کیفیت محصولات را تثبیت کنیم و از طریق تعامل مستمر با مراکز درمان ناباروری و متخصصان این حوزه، کیفیت محصولات خود را به اثبات برسانیم.

وی افزود: در حوزه درمان ناباروری، کیفیت بر قیمت ارجحیت دارد و همین مسئله به ما کمک کرده است بازار خود را توسعه دهیم. پژوهشگاه رویان، بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و مراکز درمانی در شهرستان‌ها از جمله مجموعه‌هایی هستند که با آنها تعامل داشته‌ایم.

برتری محصولات ایرانی در مقایسه با برندهای آمریکایی

خدادادی با اشاره به رقبای خارجی این شرکت گفت: در حال حاضر دو برند آمریکایی و یک برند فرانسوی از تامین‌کنندگان اصلی این بازار هستند و تعداد محدودی محصول نیز از ژاپن وارد می‌شود.در برخی محصولات، کیفیت محصول ما حتی بالاتر از نمونه‌های خارجی است. مراکزی وجود دارند که دیگر محصول خارجی خریداری نمی‌کنند، در حالی که قیمت نمونه خارجی با احتساب ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حتی از محصول ما پایین‌تر است.

مدیرعامل بهراد رویش رویان ادامه داد: در دو مرکز معتبر کشور، مطالعات علمی برای مقایسه محصولات ما با برندهای آمریکایی انجام شده و در هر دو مورد نتایج محصول ما بسیار خوب بوده است. در یکی از این مطالعات که در پژوهشگاه ابن‌سینا و روی حدود هزار و ۵۰۰ بیمار انجام شده، نتایج محصول این شرکت در مقایسه برندهای آمریکایی بهتر بوده است.

خدادادی همچنین با اشاره به تفاوت قیمت محصولات گفت: اگر ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را از معادله خارج کنیم، قیمت محصولات ما در بازار کمتر از ۱۰ دلار است، در حالی که قیمت بسیاری از محصولات وارداتی بین ۱۵ تا ۲۰ دلار است. با این حال، برخی برندهای خارجی همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و به همین دلیل قیمت آنها از محصول داخلی پایین‌تر تمام می‌شود.

همکاری با پژوهشگاه رویان برای ارتقای کیفیت محصولات

مدیرعامل این شرکت با اشاره به استقرار دفتر این شرکت در پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با پژوهشگاه رویان نیز تعامل خوبی داریم و یک تفاهم‌نامه بلندمدت میان دو مجموعه منعقد شده است. بر اساس این همکاری، پژوهشگاه رویان خدمات پژوهشی به شرکت ارائه می‌دهد و ما نیز می‌توانیم خدمات متقابل ارائه کنیم که در نهایت به بهبود کیفیت محصولات کمک خواهد کرد.