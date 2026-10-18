به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، فراخوان جشنواره بین‌المللی تئاتر ساحل جزیره (کیش) با رویکردی مبتنی بر پیوند میان هنر اجرا و محیط طبیعی منتشر شد. این رویداد با هدف بازتعریف مرزهای متعارف صحنه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساحل و دریا در شکل‌گیری زبان اجرایی، روایت و جهان آثار نمایشی برگزار می‌شود.

موضوع آثار در این جشنواره آزاد است؛ با این شرط که ایده و شیوه اجرای هر اثر پیوندی معنادار با ساحل و دریا داشته باشد. همچنین تمامی نمایش‌ها باید در بخشی از روایت خود از ایده محوری جشنواره، «یک پاکت نامه»، بهره ببرند؛ عنصری که می‌تواند کارکردی روایی، مفهومی یا نمادین در اثر داشته باشد.

رویکردهای جشنواره

مکان‌مندی اجرا و تأثیرپذیری ساختار و هویت اثر از ویژگی‌های واقعی ساحل و دریا، استفاده از عناصر طبیعی در ساختار دراماتیک، تجربه‌های نوین اجرایی، بازتعریف رابطه با مخاطب و ایجاد پیوند مفهومی میان نمایش‌های مستقل، از جمله رویکردهای این جشنواره اعلام شده است.

بر اساس فراخوان، آثار پذیرفته‌شده در فرایند شکل‌گیری نهایی از همراهی و مشاوره استاد راهنمای جشنواره بهره‌مند خواهند شد تا ظرفیت‌های محیطی شناسایی و کیفیت هنری اجراها تقویت شود.

بخش‌های جشنواره

جشنواره بین‌المللی تئاتر ساحل جزیره (کیش) در ۲ بخش رقابتی نمایش در ساحل و عکاسی تئاتر و دو بخش غیررقابتی ورکشاپ و تور هنری برگزار می‌شود.

فراخوان بخش عکاسی تئاتر به‌صورت جداگانه در نیمه نخست آذرماه و فراخوان بخش‌های ورکشاپ و تور هنری در آبان‌ماه ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.

شرایط شرکت در بخش نمایش در ساحل

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، نمایش‌هایی که به‌طور اختصاصی برای این جشنواره تولید شده باشند، در اولویت انتخاب قرار دارند. مدت‌زمان آثار باید حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ دقیقه باشد و هر گروه نمایشی حداکثر می‌تواند چهار نفر شامل کارگردان و بازیگر یا بازیگران داشته باشد. در گروه‌های چهار بازیگره، یکی از بازیگران باید کارگردان همان اثر باشد.

همچنین ساحل و دریا باید عناصر بنیادین ساختار اجرایی نمایش باشند؛ به‌گونه‌ای که با حذف این بستر، اثر قابلیت اجرای خود را از دست بدهد. رعایت اصول ایمنی، حفاظت از محیط زیست و ضوابط اجرایی جشنواره الزامی است.

هرگونه تغییر اساسی در اثر پذیرفته‌شده، مدت اجرا یا تعداد و ترکیب بازیگران، موجب حذف اثر خواهد شد. بازبینی آثار نیز از طریق تماشای فیلم کامل نمایش توسط هیئت انتخاب انجام می‌شود.

کیفیت و انسجام اجرا، ضرورت حضور ساحل و دریا در ساختار بنیادین اثر، ارتباط خلاقانه با محیط و مخاطب، برخورداری از ایده و نگاه اجرایی متفاوت و اختصاصی بودن تولید، از اولویت‌های انتخاب آثار اعلام شده است.

جوایز و تعهدات دبیرخانه

در بخش‌های رقابتی نمایش در ساحل و عکاسی تئاتر، به‌صورت مجزا به برگزیدگان تندیس، دیپلم افتخار، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

بر اساس فراخوان، دبیرخانه جشنواره متعهد به تأمین بلیت رفت‌وبرگشت هواپیما، اسکان و پذیرایی گروه‌های نمایشی و سرویس ایاب‌وذهاب میان محل اقامت و مکان اجراست.

نحوه ثبت‌نام و ارسال آثار

متقاضیان سراسر کشور می‌توانند از سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی festival.kish.ir فرم ثبت‌نام را تکمیل کنند. ارسال فیلم کامل نمایش با فرمت MP4 و حداکثر حجم ۱۰۰ مگابایت، همراه با درج نام اثر و نام کارگردان، از طریق تلگرام به شماره ۰۹۲۳۳۳۶۳۷۲۰ انجام می‌شود.

تکمیل فرم ثبت‌نام در سایت جشنواره برای بازبینی اثر الزامی است. شرکت در جشنواره و ارسال اثر به‌منزله پذیرش تمامی شرایط اعلام‌شده خواهد بود. همچنین حضور آثاری که پیش‌تر در جشنواره‌های دیگر شرکت کرده‌اند، بلامانع است.

تقویم جشنواره

انتشار فراخوان: ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵

آغاز ثبت‌نام در سایت جشنواره: سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵

آخرین مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار: سوم آذرماه ۱۴۰۵

اعلام نتایج بازبینی: ۱۳ آذرماه ۱۴۰۵

زمان برگزاری جشنواره: نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۵