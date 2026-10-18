به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر یکشنبه در نشست بررسی و هماهنگی تفاهم‌نامه مشارکت در ارائه خدمات دندانپزشکی به دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان سمنان در فرمانداری، از امضای تفاهم نامه مشترک متناظر با موضوع جلسه و در راستای خدمت‌رسانی به قشر محروم خبر داد.

وی درباره باید ها و نباید های اجرای طرح ارائه خدمات درمانی به دانش آموزان نیازمند شهرستان سمنان توضیح داد: اجرای این طرح باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که دانش‌آموزان نیازمند، بدون ایجاد تبعیض و با اولویت افراد فاقد توان مالی، از خدمات درمانی دندانپزشکی بهره‌مند شوند.

فرماندار سمنان از همراهی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش سمنان برای ارائه خدمات درمانی به دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار قدردانی کرد و گفت: پیوند میان معاینات آموزشی و درمان مؤثر محور تفاهم نامه است.

صمیمیان گفت: هدف از این همکاری نباید صرفاً شناسایی مشکلات دهان و دندان دانش‌آموزان باشد، بلکه باید راهکاری عملی برای درمان آنان و حمایت از خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند، پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به شناسایی حدود بیست مدرسه کم‌برخوردار در مناطق حاشیه‌ای و جنوبی شهر سمنان، عنوان کرد: لازم است اجرای طرح با اولویت این مدارس آغاز شود و دانش‌آموزان نیازمند پس از انجام معاینات، برای دریافت خدمات درمانی به دانشکده دندانپزشکی معرفی شوند.

فرماندار شهرستان سمنان با بیان اینکه هزینه‌های درمان دندانپزشکی، حتی در صورت محاسبه بر مبنای تعرفه‌های دولتی، می‌تواند برای خانواده‌های کم‌درآمد سنگین باشد، گفت: اگر دریافت خدمات به توانایی خانواده‌ها در پرداخت هزینه‌ها محدود شود، دانش‌آموزانی که بیشترین نیاز را به حمایت دارند از چرخه درمان خارج می‌شوند؛ بنابراین باید سازوکاری برای پوشش هزینه‌های این گروه در نظر گرفته شود.

صمیمیان استفاده از ظرفیت خیرین و مؤسسات خیریه را یکی از راهکارهای پیشبرد این طرح دانست و مطرح کرد: می‌توان با تقسیم مسئولیت میان خیرین، مؤسسات حمایتی و سایر ظرفیت‌های موجود، هزینه درمان تعدادی از دانش‌آموزان را تقبل کرد تا مشارکت در این طرح برای حامیان امکان‌پذیر باشد و روند ارائه خدمات نیز به‌تدریج گسترش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن و واحدهای اقتصادی، گفت: امکان استفاده از این ظرفیت برای تأمین بخشی از هزینه‌های درمان دانش‌آموزان باید بررسی شود و هم‌زمان، نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع به‌گونه‌ای مشخص شود که از نظر مالی و اجرایی شفاف و قابل پیگیری باشد.

به گزارش مهر، در این نشست، نمایندگان دانشکده دندانپزشکی با تشریح اهداف آموزشی و درمانی طرح، اعلام کردند که دانشجویان می‌توانند پس از معاینه دانش‌آموزان، موارد نیازمند درمان را شناسایی و برای دریافت خدمات به دانشکده معرفی کنند؛ با توجه به محدودیت‌های مالی مجموعه و هزینه مواد مصرفی، تأمین منابع حمایتی برای پوشش هزینه‌های درمان از ضرورت‌های اجرای طرح عنوان شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در نشست، مقرر شد هماهنگی‌های لازم برای نهایی‌سازی تفاهم‌نامه، تعیین سازوکار تأمین و پرداخت هزینه‌ها و مشخص‌کردن اولویت‌های معرفی دانش‌آموزان نیازمند انجام شود تا اجرای طرح با حمایت خیرین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی، در چارچوبی مشخص آغاز شود.