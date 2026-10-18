پورذهبی: ارزش جانبازان به نور ایمان و معنویت درونی آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر یکشنبه در آیین تجلیل از جانبازان بصیر کردستان، ایثار و گذشت از سلامتی در مسیر دفاع از ارزش‌های الهی را توفیقی بزرگ دانست و اظهار کرد: جانبازان با تحمل رنج‌ها و دشواری‌های ناشی از جراحات، الگویی از پایمردی و وفاداری به آرمان‌های دینی و انسانی هستند.

وی با اشاره به اهمیت نگاه معنوی به انسان افزود: ارزش واقعی افراد را نباید در توانایی‌های جسمی و ویژگی‌های ظاهری جست‌وجو کرد؛ بلکه ایمان، پاکی درون و پیوند با خداوند، سرچشمه آرامش و توان ایستادگی در برابر دشواری‌های زندگی است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین از نقش خانواده‌های جانبازان در همراهی و مراقبت از این ایثارگران سخن گفت و بیان کرد: همسران، فرزندان و دیگر اعضای خانواده با صبر و فداکاری در کنار جانبازان هستند و این همراهی، جلوه‌ای ارزشمند از ایثار و بردباری زینبی به شمار می‌رود.

پورذهبی در ادامه از تلاش مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران و خدمتگزاران این حوزه قدردانی کرد و برای جانبازان و خانواده‌های آنان سلامتی و سربلندی آرزو کرد.

این آیین همزمان با روز جهانی عصای سفید و سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با حضور خسرو شهیدی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استان در دفتر نمایندگی ولی‌ فقیه برگزار شد.