امیر الهامی: پرستاران با تخصص و تعهد، حافظان سلامت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، در مراسم گرامیداشت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار که در اداره بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد، با تبریک این مناسبت و قدردانی از تلاش‌های کادر پرستاری اظهار کرد: زبان از بیان جایگاه و ارزش خدمات پرستاران قاصر است؛ اما وظیفه خود می‌دانیم از زحمات خالصانه و صادقانه این قشر خدوم قدردانی کنیم و دست آنان را به پاس خدمات ارزشمندشان به مردم، با افتخار بفشاریم.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) به‌عنوان نماد صبر، استقامت و مقاومت، افزود: پرستاران صبور و فداکار ما جلوه‌ای ملموس از این روحیه ارزشمند هستند و با تعهد، تخصص و مسئولیت‌پذیری، در مسیر حفظ سلامت مردم و نجات جان بیماران تلاش می‌کنند.

امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه جامعه پرستاری تصریح کرد: توجه به پرستاران، ارتقای دانش و مهارت، حفظ نشاط و انگیزه شغلی و صیانت از کرامت آنان، نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه دارد و باید تأمین نیازمندی‌ها و رفع مشکلات و موانع پیش روی این قشر، در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور با اشاره به نقش تخصص و تعهد حرفه‌ای پرستاران در نجات جان بیماران، خاطرنشان کرد: گاهی تشخیص به‌موقع و احساس مسئولیت یک پرستار می‌تواند از وقوع حادثه‌ای تلخ جلوگیری کند و جان یک بیمار را نجات دهد. این موضوع نشان می‌دهد که دانش، تجربه، دقت و وجدان کاری پرستاران تا چه اندازه در حفظ سلامت جامعه اثرگذار است.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که در شرایط دشوار و در برابر تهدیدها ایستادگی می‌کند، نیازمند مراقبت و مسئولیت‌پذیری همه اقشار است و هر فرد باید متناسب با وظیفه و مسئولیت خود، نقش مؤثری در حفظ سلامت، امنیت و آرامش جامعه ایفا کند.

امیر سرتیپ الهامی همچنین با اشاره به ضرورت هم‌افزایی بخش‌های مختلف اظهار کرد: همان‌گونه که مجموعه‌های مختلف نیروهای مسلح هر یک وظیفه‌ای مشخص در تأمین امنیت و اقتدار کشور بر عهده دارند، جامعه پرستاری نیز با مراقبت از سلامت مردم، نقشی اساسی در خدمت‌رسانی و حفظ توان و پویایی جامعه ایفا می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از حضور خانواده شهید آرمین رضایی در این مراسم قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همیشگی برای همه ماست.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان، ضمن تبریک مجدد روز پرستار به کارکنان حوزه بهداشت و درمان و کادر پرستاری این نیرو، برای آنان در انجام مأموریت خطیر خدمت‌رسانی به بیماران و حفظ سلامت کارکنان و خانواده‌های آنان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.