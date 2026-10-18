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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

امیر الهامی: پرستاران با تخصص و تعهد، حافظان سلامت هستند

امیر الهامی: پرستاران با تخصص و تعهد، حافظان سلامت هستند

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش، با تجلیل از تلاش‌های مسئولانه پرستاران، بر ضرورت حمایت از جامعه پرستاری، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، در مراسم گرامیداشت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار که در اداره بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی ارتش برگزار شد، با تبریک این مناسبت و قدردانی از تلاش‌های کادر پرستاری اظهار کرد: زبان از بیان جایگاه و ارزش خدمات پرستاران قاصر است؛ اما وظیفه خود می‌دانیم از زحمات خالصانه و صادقانه این قشر خدوم قدردانی کنیم و دست آنان را به پاس خدمات ارزشمندشان به مردم، با افتخار بفشاریم.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) به‌عنوان نماد صبر، استقامت و مقاومت، افزود: پرستاران صبور و فداکار ما جلوه‌ای ملموس از این روحیه ارزشمند هستند و با تعهد، تخصص و مسئولیت‌پذیری، در مسیر حفظ سلامت مردم و نجات جان بیماران تلاش می‌کنند.

امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه جامعه پرستاری تصریح کرد: توجه به پرستاران، ارتقای دانش و مهارت، حفظ نشاط و انگیزه شغلی و صیانت از کرامت آنان، نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه دارد و باید تأمین نیازمندی‌ها و رفع مشکلات و موانع پیش روی این قشر، در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور با اشاره به نقش تخصص و تعهد حرفه‌ای پرستاران در نجات جان بیماران، خاطرنشان کرد: گاهی تشخیص به‌موقع و احساس مسئولیت یک پرستار می‌تواند از وقوع حادثه‌ای تلخ جلوگیری کند و جان یک بیمار را نجات دهد. این موضوع نشان می‌دهد که دانش، تجربه، دقت و وجدان کاری پرستاران تا چه اندازه در حفظ سلامت جامعه اثرگذار است.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که در شرایط دشوار و در برابر تهدیدها ایستادگی می‌کند، نیازمند مراقبت و مسئولیت‌پذیری همه اقشار است و هر فرد باید متناسب با وظیفه و مسئولیت خود، نقش مؤثری در حفظ سلامت، امنیت و آرامش جامعه ایفا کند.

امیر سرتیپ الهامی همچنین با اشاره به ضرورت هم‌افزایی بخش‌های مختلف اظهار کرد: همان‌گونه که مجموعه‌های مختلف نیروهای مسلح هر یک وظیفه‌ای مشخص در تأمین امنیت و اقتدار کشور بر عهده دارند، جامعه پرستاری نیز با مراقبت از سلامت مردم، نقشی اساسی در خدمت‌رسانی و حفظ توان و پویایی جامعه ایفا می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از حضور خانواده شهید آرمین رضایی در این مراسم قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همیشگی برای همه ماست.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان، ضمن تبریک مجدد روز پرستار به کارکنان حوزه بهداشت و درمان و کادر پرستاری این نیرو، برای آنان در انجام مأموریت خطیر خدمت‌رسانی به بیماران و حفظ سلامت کارکنان و خانواده‌های آنان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

کد مطلب 6981726
رامین عبداله شاهی

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