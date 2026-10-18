به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد بعدازظهر یکشنبه در رزمایش یکصد هزار نفری «جان‌فدایان ایران» در ساری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و حماسه‌سازان دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: استقامت و پایداری مردم ایران در ماه‌های گذشته، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت ملت را به نمایش گذاشته است.

وی با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم غیور مازندران افزود: اجتماع امروز در مرکز دیار علویان، تنها بخشی از ظرفیت عظیم مردمی استان است؛ مردمی که با حضور آگاهانه خود، حمایتشان را از امنیت کشور، ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از میهن نشان داده‌اند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به حضور گسترده اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی در این رزمایش تصریح کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده در این مراسم، بیش از ۳۰۱ هزار نفر در سراسر مازندران برای حضور در جمع جان‌فدایان ایران اعلام آمادگی کرده‌اند؛ ظرفیتی که بیانگر سرمایه اجتماعی و عزم مردم برای صیانت از استقلال و امنیت کشور است.

موحد با بیان اینکه دشمنان با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، رسانه‌ای و شناختی در پی تضعیف اراده عمومی و ایجاد اختلاف در جامعه هستند، خاطرنشان کرد: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، با تکیه بر ایمان، همبستگی و احساس مسئولیت ملی، در صحنه حضور می‌یابند و اجازه نمی‌دهند توطئه‌های دشمنان به اهداف خود برسد.

وی با تأکید بر آمادگی مدافعان کشور برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران گفت: مازندران، سرزمین علویان و پرورش‌دهنده دلاوران و خط‌شکنان عرصه‌های دفاع از وطن است و مردم این دیار در برابر هرگونه تعرض به آب‌وخاک کشور، متحد و استوار خواهند ایستاد.

فرمانده سپاه کربلا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در تقویت روحیه ایثار و مقاومت، یادآور شد: فرهنگ شهادت و تبعیت از مکتب امام حسین (ع) از پشتوانه‌های معنوی ملت ایران در مسیر دفاع از ارزش‌ها و مقابله با تهدیدها به شمار می‌رود.

سردار موحد در پایان با تأکید بر تداوم روحیه همبستگی و ایستادگی در جامعه، حضور مردم در رزمایش جان‌فدایان ایران را نشانه‌ای از پیوند عمیق آنان با آرمان‌های انقلاب و آمادگی برای پاسداری از امنیت و استقلال کشور دانست.