شهیدی:حمایت از جانبازان بصیر باید درخدمات فرهنگی و رفاهی نمود پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی، بعدازظهر یکشنبه در آیین تجلیل از جانبازان بصیر که به مناسبت روز جهانی عصای سفید و سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار برگزار شد، بر لزوم ارتقای خدمات حمایتی و توجه به نیازهای این قشر تأکید کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های زندگی جانبازان اظهار کرد: جانبازان پس از گذشت سال‌ها از دوران دفاع مقدس همچنان با پیامدهای جسمی و مشکلات ناشی از جراحات خود مواجه‌اند و فراهم کردن امکانات مناسب برای حضور آنان در برنامه‌های فرهنگی، تفریحی و اردوهای نشاط‌آور باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه مراقبت مستمر از جانبازان مسئولیتی دشوار و نیازمند بردباری و فداکاری است، افزود: همسران و اعضای خانواده جانبازان با تحمل سختی‌های فراوان، نقش مهمی در حفظ آرامش و تأمین نیازهای روزمره این عزیزان ایفا می‌کنند.

شهیدی ضمن قدردانی از تلاش همسران و مراقبان جانبازان، این همراهی را نمونه‌ای برجسته از ایثار اجتماعی دانست و بر ضرورت ارج نهادن به خدمات و فداکاری‌های خانواده‌های ایثارگران تأکید کرد.

وی در پایان، خدمت‌رسانی شایسته به جامعه ایثارگری را از راه‌های مؤثر برای پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت عنوان کرد و برای جانبازان و خانواده‌های آنان سلامتی و عزت روزافزون آرزو کرد.

این آیین با حضور حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استانی در دفتر نمایندگی ولی‌فقیه برگزار شد.