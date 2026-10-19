مسعود خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک موفقیت دستگاه‌های اجرایی برتر استان در جشنواره شهید رجایی ، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری شبکه برق در شرایط جنگی گفت: صنعت برق کشور با وجود محدودیت‌ها و خسارت‌های واردشده، به خدمات‌رسانی ادامه داده و توسعه ظرفیت نیروگاهی نیز متوقف نشده است.

وی با تبریک موفقیت دستگاه‌های اجرایی برتر استان اظهار کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی البرز در مسیر خدمت‌رسانی اقدامات مؤثری انجام داده‌اند و انتخاب برگزیدگان این جشنواره فرصتی برای قدردانی از تلاش مجموعه‌های خدمت‌رسان است.

وی با اشاره به نقش مجموعه توزیع برق استان البرز در تأمین انرژی پایدار افزود: این شرکت در چارچوب وظایف ذاتی خود تلاش کرده است در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، سهمی در پیشبرد اقدامات خدمت‌رسانی و تأمین برق پایدار برای مردم داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق البرز با اشاره به تلاش نیروهای عملیاتی در جریان جنگ ۴۰ روزه و آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های صنعت برق بیان کرد: نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق استان با تلاش شبانه‌روزی برای حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمات به مردم فعالیت کردند.

خواجه‌وند با قدردانی از کارکنان عملیاتی این مجموعه گفت: بخش اصلی اقدامات در میدان بر عهده نیروهای عملیاتی است و من صمیمانه از تلاش‌های این همکاران که برای خدمت‌رسانی به مردم زحمت می‌کشند، قدردانی می‌کنم.

توسعه ظرفیت نیروگاهی با وجود محدودیت‌ها

وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی تولیدکنندگان از وضعیت تأمین انرژی در زمستان و ضرورت برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت واحدهای صنعتی اظهار کرد: استمرار خدمات‌رسانی صنعت برق در دو سال گذشته، با وجود محدودیت‌ها و فشارهای واردشده به کشور، نشان‌دهنده تلاش مجموعه وزارت نیرو برای تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به توسعه ظرفیت تولید برق در کشور افزود: در این مدت، با وجود شرایط دشوار و خسارت‌های ناشی از جنگ، ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی به میزان بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به میزان بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

خواجه‌وند ادامه داد: این اقدامات نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های تولید برق در کشور دنبال شده و مجموعه وزارت نیرو برای استمرار تأمین انرژی و پاسخ‌گویی به نیازهای کشور تلاش می‌کند.

تمهیدات تأمین انرژی برای فصل زمستان

وی درباره اقدامات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت تأمین انرژی در فصل زمستان و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی گفت: برای مدیریت شرایط پیش‌رو، تدابیر لازم در حوزه انرژی و تأمین سوخت اندیشیده شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به اهمیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها تصریح کرد: در حوزه سوخت‌های مایع و تقویت ذخایر نیز اقداماتی در دستور کار قرار گرفته و مجموعه‌های مرتبط، از جمله شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، برای تأمین نیازهای انرژی تلاش می‌کنند.

خواجه‌وند تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اجرای تدابیر پیش‌بینی‌شده، از محورهای مهم مدیریت تأمین انرژی در فصل سرد سال است.

وی با اشاره به اهمیت برق پایدار برای بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: استمرار خدمات صنعت برق و تأمین انرژی مورد نیاز مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی، از اولویت‌های مجموعه‌های مسئول در این حوزه است.