توسعه ورزش مدارس در استان سمنان فراتر از زنگ ورزش دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعدازظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای که هم‌زمان با نخستین روز هفته تربیت بدنی و ورزش در آموزشگاه ۱۵ خرداد شهرستان سرخه برگزار شد، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تربیت بدنی و گسترش فعالیت‌های ورزشی در مدارس تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی دانش‌آموزان استان اظهار کرد: سمنان از استعدادهای ورزشی ارزشمندی برخوردار است که برخی از آن‌ها در سطح ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کرده‌اند؛ از جمله دانش‌آموزان عضو تیم‌های ملی و ورزشکارانی که در رقابت‌های جهانی و آسیایی به موفقیت دست یافته‌اند.

شریفی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به استعدادهای برتر و توسعه ورزش همگانی افزود: رویکرد آموزش و پرورش، گسترش فراگیر فعالیت‌های ورزشی در مدارس است و در همین راستا، توسعه ورزش صبحگاهی با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان، هیئت ورزش همگانی و سایر هیئت‌های ورزشی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی در شکل‌گیری عادت‌های حرکتی و ارتقای سلامت جسمانی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: برنامه‌های ورزشی این دوره نباید صرفاً به دو ساعت زنگ ورزش محدود شود، بلکه باید با تهیه محتوای آموزشی مناسب برای آموزگاران، زمینه اجرای فعالیت‌های ورزشی مؤثرتر در مدارس فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین با تأکید بر اهمیت فعالیت بدنی در حفظ سلامت و بهبود وضعیت جسمانی دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران، خواستار توجه جدی‌تر مجموعه‌های مسئول به ورزش دوره ابتدایی شد و بر ضرورت پیگیری برنامه‌های کاربردی و مستمر در این زمینه تأکید کرد.

شریفی اجرای ورزش صبحگاهی در همه مدارس دخترانه و پسرانه را از مطالبات جدی حوزه تربیت بدنی دانست و تصریح کرد: فعالیت‌های ورزشی باید به‌صورت مستمر در برنامه روزانه مدارس جریان داشته باشد و اثربخشی آن‌ها در محیط واقعی مدرسه مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناسایی و تجلیل از دانش‌آموزان برتر ورزشی استان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی با حضور دانش‌آموزان دارای رتبه‌های برتر کشوری، اعضای تیم‌های ملی و ورزشکاران شرکت‌کننده در رقابت‌های جهانی شد.