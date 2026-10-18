به گزارش خبرنگار مهر، مستند «کلاغ‌ها» به کارگردانی علی امیری در پاتوق مهرماه خانه مستند لرستان با محوریت شناخت علمی حیات‌وحش و نقش گونه‌های جانوری در حفظ تعادل اکوسیستم به نمایش درآمد و نقد و بررسی شد.

این نشست عصر شنبه با همکاری خانه سینمای مستند لرستان و انجمن سینمای جوانان دفتر خرم‌آباد و با حضور جمعی از هنرمندان، فیلم‌سازان و علاقه‌مندان به محیط‌زیست در سالن نمایش این انجمن برگزار شد.

تأکید بر شناخت علمی طبیعت در مستند «کلاغ‌ها»

علی امیری، تهیه‌کننده و کارگردان مستند «کلاغ‌ها»، در این نشست با اشاره به اهمیت شناخت علمی حیات‌وحش، به نقش گونه‌های جانوری در چرخه حیات و حفظ تعادل طبیعت پرداخت.

وی با یادآوری تجربه تاریخی مبارزه با گنجشک‌ها در چین، پیامدهای مداخلات شتاب‌زده و بدون شناخت کافی در طبیعت را تشریح کرد و بر ضرورت توجه به پژوهش‌های علمی پیش از هرگونه اقدام در زمینه مدیریت محیط‌زیست تأکید داشت.

پس از نمایش بخش‌هایی از این مستند، حاضران دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را درباره محتوای اثر مطرح کردند و امیری نیز توضیحاتی درباره پژوهش‌ها، مشاهدات میدانی و ابعاد علمی و زیست‌محیطی مستند ارائه داد.

نقش مستندهای محیط‌زیستی در افزایش آگاهی عمومی

در ادامه این نشست، حجت‌الله حافظی، رئیس هیئت‌مدیره خانه مستند لرستان، و دیگر اعضای این مجموعه به بیان دیدگاه‌های فنی خود درباره مستند «کلاغ‌ها» پرداختند.

حاضران همچنین بر اهمیت تولید و نمایش مستندهای محیط‌زیستی در افزایش آگاهی عمومی، شناخت بهتر گونه‌های جانوری و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت تأکید کردند.

پاتوق ماهانه خانه مستند لرستان با همکاری انجمن سینمای جوانان دفتر خرم‌آباد، فرصتی برای نمایش آثار مستند و گفت‌وگو درباره ابعاد فنی، محتوایی و اجتماعی این آثار فراهم می‌کند.