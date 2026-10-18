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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

لاوروف: روسیه از تلاش‌ها برای جلوگیری از جنگ در منطقه حمایت می‌کند

لاوروف: روسیه از تلاش‌ها برای جلوگیری از جنگ در منطقه حمایت می‌کند

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از تلاش‌های صلح‌جویانه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای جلوگیری از بازگشت جنگی تمام‌عیار به خاورمیانه حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه در نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در منامه، پایتخت بحرین بر حمایت مسکو از تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تأکید کرد.

لاوروف گفت: روسیه از تلاش‌های صلح‌جویانه جاری، از جمله تلاش‌های کشورهای حاضر در این نشست، برای جلوگیری از بازگشت جنگی تمام‌عیار به منطقه حمایت می‌کند.

شورای همکاری خلیج فارس سازمانی منطقه‌ای متشکل از شش کشور عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان است. این شورا با هدف گسترش همکاری میان اعضا در حوزه‌های مختلف و هماهنگی مواضع آن‌ها درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل شده است.

کد مطلب 6981738

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