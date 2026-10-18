راهکار دسترسی شبانه بیماران گرمسار به دارو بررسی شد؛ جذب نیروی تزریقات

حسن پیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از نشست شورای سلامت گرمسار در فرمانداری این شهرستان، با گرامیداشت روز پرستار اظهار کرد: مسائل، چالش‌ها و راهکارهای بهبود خدمات‌رسانی در حوزه سلامت گرمسار در نشست با مسئولان شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان با اشاره به موضوع راه‌اندازی داروخانه شبانه‌روزی در گرمسار افزود: یکی از مباحث مطرح‌شده در این نشست، فراهم کردن امکان دسترسی بهتر مردم به خدمات دارویی مراکز تأمین اجتماعی بود.

پیوندی با بیان اینکه داروخانه‌های معمولی مراکز تأمین اجتماعی از ساعت ۲۰ تعطیل می‌شوند، گفت: تعطیلی داروخانه‌ها به معنای محرومیت بیماران از خدمات دارویی نیست و برای تأمین داروهای ضروری و مورد نیاز بیماران تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در بخش تزریقات درمانگاه‌های تأمین اجتماعی سراسر استان سمنان، جعبه‌هایی حاوی ۴۰ تا ۵۰ قلم داروی ضروری و پرمصرف نگهداری می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به سرم‌ها، آمپول‌ها و داروهای اورژانسی و مورد نیاز بیماران قلبی اشاره کرد. این داروها در صورت نیاز در اختیار بیماران قرار می‌گیرند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان همچنین درباره نحوه دریافت داروهای غیراورژانسی پس از ساعت ۲۰ اظهار کرد: بیمارانی که به داروهای غیراورژانسی نیاز دارند، می‌توانند با مراجعه به داروخانه در ساعات کاری صبح یا عصر و ارائه نسخه، داروهای خود را به‌صورت رایگان دریافت کنند.

پیوندی در ادامه به موضوع خدمات تزریقات شبانه در درمانگاه تأمین اجتماعی گرمسار اشاره کرد و گفت: در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده‌ایم که پیگیری برای رفع آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پیش از این چهار نیروی خانم در بخش تزریقات شهرستان گرمسار فعالیت داشتند، افزود: دو نفر از این نیروها به دلایلی از جمله بیماری از چرخه ارائه خدمات خارج شدند که این موضوع محدودیت‌هایی را در ارائه خدمات ایجاد کرده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان خاطرنشان کرد: برای جذب نیروی خانم در بخش تزریقات شبانه درمانگاه تأمین اجتماعی گرمسار، مجوز لازم از تهران دریافت شده است و در صورت همکاری نیروی واجد شرایط، آمادگی عقد قرارداد با وی وجود دارد.