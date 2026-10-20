داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز به عنوان یکی از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی البرز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه نگهداری راه‌ها، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و جابه‌جایی کالا اظهار کرد: طی یک سال گذشته، مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی، از بهسازی راه‌های روستایی تا ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و تأمین نیازهای حمل‌ونقلی کشور، اقدامات متعددی انجام داده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های روستایی استان افزود: از ابتدای دوره مسئولیت بنده تاکنون، نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان بهسازی شده و تعیین تکلیف سایر محورهای نیازمند روکش آسفالت نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز با بیان اینکه توسعه راه‌های روستایی مناطق محروم از اولویت‌های این مجموعه است، گفت: در برخی روستاهای محروم، هنوز راه مناسب و احداث‌شده وجود ندارد که تکمیل زیرساخت‌های دسترسی این مناطق در برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است.

تداوم جابه‌جایی کالاهای اساسی در شرایط جنگی

باقرجوان با اشاره به فشارهای واردشده بر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در دوران جنگ بیان کرد: در این دوره، مجموعه حمل‌ونقل استان علاوه بر جابه‌جایی تولیدات البرز، در انتقال کالا از سایر نقاط کشور، به‌ویژه مناطق مرزی و بنادر، نقش‌آفرینی کرد.

وی ادامه داد: با وجود مشکلات و فشارهای مضاعف بر ناوگان، تلاش فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای برای جابه‌جایی کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم ادامه یافت و خدمات این بخش در حوزه حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی دنبال شد.

کاهش چهار سال متوالی تلفات جاده‌ای در البرز

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به وضعیت ایمنی تردد در محورهای استان اظهار کرد: البرز برای چهارمین سال متوالی کاهش تلفات جاده‌ای را تجربه کرده است؛ دستاوردی که با همکاری مجموعه راهداری، پلیس و دستگاه‌های فعال در حوزه امداد و نجات جاده‌ای محقق شده است.

باقرجوان با تأکید بر اهمیت صیانت از جان کاربران جاده‌ای افزود: حتی وقوع یک مورد فوتی در تصادفات نیز حادثه‌ای تلخ و سنگین است و کاهش تلفات نباید موجب غفلت از ضرورت ارتقای ایمنی راه‌ها شود.

وی به اقدامات انجام‌شده در محورهای اصلی و شریانی استان اشاره کرد و گفت: بهسازی روکش‌های آسفالتی، ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله اقداماتی است که برای بهبود شرایط تردد در شبکه راه‌های البرز دنبال می‌شود.

اجرای ۳.۵ همت پروژه راهداری در البرز

باقرجوان با اشاره به حجم پروژه‌های عمرانی این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳.۵ همت پروژه در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در دست اجراست.

وی افزود: با توجه به سفر رئیس‌جمهور و پیگیری‌های انجام‌شده، حدود سه همت اعتبار دیگر نیز برای پروژه‌های این حوزه پیش‌بینی شده است که می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و بهبود شرایط تردد در استان کمک کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با بیان اینکه این استان به دلیل موقعیت ارتباطی خود با حجم بالای تردد مواجه است، گفت: ارتقای کیفیت راه‌ها و تکمیل پروژه‌های زیرساختی علاوه بر بهبود شرایط تردد شهروندان البرزی، برای مسافرانی که از این استان عبور می‌کنند نیز اهمیت دارد.

تردد روزانه ۳۰۰ هزار خودرو در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین

باقرجوان در پاسخ به پرسشی درباره نقش راهداری در کاهش ترافیک محدوده پل شهید سلطانی و متروی کرج اظهار کرد: بخشی از این مسائل در محدوده شهری قرار دارد، اما راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در حوزه مسئولیت‌های خود برای بهبود شرایط تردد همکاری می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین افزود: در محدوده استان البرز، حجم تردد در این آزادراه بسیار بالاست و بر اساس آمار اعلام‌شده، روزانه به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ هزار تردد در یک مسیر و ۱۵۰ هزار تردد در مسیر مقابل ثبت می‌شود؛ به این ترتیب، مجموع ترددها به حدود ۳۰۰ هزار مورد می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: با توجه به این حجم تردد، برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه ظرفیت عبوری آزادراه ضروری است و در همین راستا، تعریض مسیر و پنج‌خطه‌کردن بخش‌های مختلف آن در دستور کار قرار گرفته است.

پنج‌خطه‌کردن آزادراه برای بهبود شرایط تردد

باقرجوان با اشاره به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین گفت: مسیر از محدوده پل کلاک تا انتهای حوزه استحفاظی در محدوده کارخانه سیمان آبیک در برنامه توسعه و پنج‌خطه‌کردن قرار گرفته و بخشی از پروژه‌های مرتبط نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: تعدادی از طرح‌ها همچنان در دست اجراست و تأمین اعتبار برای تکمیل این مسیر دنبال می‌شود. اجرای این پروژه‌ها در کنار آزادراه‌های موازی که در حال احداث هستند، می‌تواند به بهبود شرایط تردد و کاهش فشار ترافیکی در محورهای ارتباطی استان کمک کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز درباره محدوده پل شهید سلطانی نیز توضیح داد: مدیریت و اجرای پروژه‌های واقع در محدوده شهری در حوزه مسئولیت شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی قرار دارد، اما این مجموعه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای پیشبرد اقدامات مورد نیاز همکاری کند.

پیگیری کنارگذر جنوبی کرج

باقرجوان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت کنارگذر جنوبی کرج گفت: اجرای این پروژه بر عهده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور است و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد آن نیز در جریان قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه‌های توسعه راه و اجرای طرح‌های مرتبط با افزایش ظرفیت عبوری، شرایط تردد در محورهای مواصلاتی استان البرز بهبود یابد و بخشی از فشار ترافیکی ناشی از حجم بالای عبور خودروها از این استان کاهش پیدا کند.