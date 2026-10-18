به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی بعد از ظهر یکشنبه در رزمایش اقتدار «جان‌فدایان ایران» در ساری با گرامیداشت مقام حضرت زینب کبری (س) اظهار کرد: آن حضرت، صدای حقیقت و سخنگوی آزادگان و شهیدان تاریخ است که با مقاومت و پایداری خود، افق‌های تازه‌ای از ایستادگی را پیش روی بشریت گشود.

وی با خطاب قرار دادن حاضران در این رزمایش افزود: ایستادگی و حضور مستمر شما در میدان، یادآور همان روحیه مقاومت و استقامت است که حضرت زینب (س) در تاریخ به نمایش گذاشت و به الگویی ماندگار برای آزادگان جهان تبدیل شد.

سردار نقدی با اشاره به انتخاب مسیر مقاومت از سوی حضرت زینب (س) تصریح کرد: سیره آن بانوی بزرگ اسلام به ما می‌آموزد که انسانیت فروختنی نیست و شرافت و عزت را نمی‌توان با رفاه و آسایش معامله کرد؛ درسی که همچنان برای ملت‌ها و نسل‌های مختلف الهام‌بخش است.

دستیار و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ایستادگی مردم در بیش از ۲۳۱ شب، امتداد همان فرهنگ پایداری و فرصتی برای بازخوانی درس‌های صبر، بصیرت و مقاومت است؛ فرهنگی که در طول تاریخ، چراغ راه آزادگان و حق‌طلبان بوده است.

وی با تأکید بر جایگاه الگوهای دینی در تقویت روحیه مقاومت، حضور مردم در رزمایش جان‌فدایان ایران را جلوه‌ای از استمرار این فرهنگ و پایبندی به ارزش‌های اعتقادی و ملی توصیف کرد.

وی با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر استفاده از بمب مادر گفت: ما نیز با پدر بمب‌ها به سراغتان می‌آییم و دست از پا خطا کنید همه سرمایه‌هایتان به خطر می‌افتد.

دستیار و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش مقاومت در ایجاد بازدارندگی اظهار کرد: حضرت زینب (س) با تکیه بر ایمان، صبر و انتقال پیام خون شهیدان، در برابر قدرت حاکم زمان ایستاد و نشان داد که قدرت حقیقی تنها به سلاح و امکانات نظامی وابسته نیست، بلکه اراده، حقیقت‌گویی و ایستادگی نیز می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

وی ادامه داد: این درس امروز نیز در میدان‌های مقاومت تکرار می‌شود و مردم ایران با حضور و پایداری خود نشان داده‌اند که برای دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور آمادگی دارند.

مقاومت مردم، محاسبات دشمن را با دشواری مواجه کرده است

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران گفت: اظهاراتی که از خستگی و پایان یافتن صبر در برابر ایران حکایت دارد، از نگاه ما نشان‌دهنده دشواری مواجهه با ملتی است که در برابر فشارها ایستادگی می‌کند.

وی با انتقاد از تهدیدهای مطرح‌شده درباره استفاده از بمب‌های سنگین افزود: دشمن پیش از این نیز از تسلیحات سنگین استفاده کرده است، اما به ادعای وی، این اقدامات نتوانسته اهداف موردنظر آمریکا را محقق کند.

سردار نقدی همچنین مدعی شد که بخشی از فناوری‌های به‌کاررفته در برخی تسلیحات مورد استفاده علیه ایران، در اختیار نیروهای ایرانی قرار گرفته و مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با هشدار درباره پیامدهای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران اظهار داشت: هرگونه خطای محاسباتی و تشدید درگیری می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه را با مخاطره مواجه کند.

دستیار و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شرکت‌های فناوری، هوش مصنوعی و مجموعه‌های نفتی آمریکا در منطقه افزود: از نگاه وی، در شرایط تهدید و درگیری، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آمریکا در منطقه با ریسک بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

قدرت بازدارندگی ایران

سردار نقدی با اشاره به توان دفاعی ایران در حوزه‌های زمینی و دریایی تصریح کرد: به باور ما، قدرت بازدارندگی کشور صرفاً به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه اراده مردمی که برای دفاع از سرزمین خود در صحنه حضور دارند، یکی از عوامل اصلی این قدرت است.

وی افزود: دشمن ممکن است توان انجام اقداماتی را داشته باشد، اما مسئله اساسی آن است که آیا می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند یا خیر. از نگاه ما، آمادگی دفاعی و اراده مردم ایران، محاسبات دشمن را با دشواری مواجه کرده است.

سردار نقدی همچنین یادآور شد که تحرکات نظامی آمریکا در منطقه تحت تأثیر توان دفاعی ایران قرار گرفته است. این اظهارات درباره وضعیت عملیاتی نیروهای آمریکایی و جزئیات تحرکات دریایی، برای تأیید مستقل به اطلاعات تکمیلی نیاز دارد.

دستیار و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه، دستاورد مهم ایستادگی مردم ایران را انتقال پیام آزادگی و استقلال به ملت‌های جهان دانست و گفت: آنچه اهمیت بیشتری دارد، پیامی است که مردم ایران با مقاومت خود به دنیا منتقل کرده‌اند؛ پیامی که بر حفظ عزت، استقلال و دفاع از حقوق ملت‌ها تأکید دارد.

وی اظهار کرد: از نگاه ما، مردم ایران امروز پرچمدار آزادگی و عدالت‌خواهی هستند و فرهنگ مقاومت، برگرفته از مکتب امیرالمؤمنین علی (ع) و سیره حضرت زینب کبری (س)، می‌تواند برای ملت‌های مختلف با ادیان و فرهنگ‌های گوناگون الهام‌بخش باشد.

سردار نقدی با اشاره به واکنش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت در جوامع غربی درباره سیاست‌های دولت آمریکا افزود: مخالفت با جنگ و سیاست‌های نظامی می‌تواند در میان بخش‌هایی از جامعه و حتی نیروهای نظامی نیز وجود داشته باشد.

وی در همین زمینه به برخی رویدادهای اعتراضی در آمریکا اشاره کرد و مدعی شد که مخالفت با سیاست‌های این کشور محدود به مرزهای ایران نیست. وی همچنین به اعتراض یک نظامی آمریکایی در ارتباط با مسئله فلسطین اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از وجود مخالفت با سیاست‌های واشنگتن دانست.

سردار نقدی با تأکید بر اینکه این تحولات باید در چارچوب گسترده‌تری بررسی شوند، افزود: از دیدگاه وی، پیام مقاومت ملت ایران می‌تواند بر نگرش ملت‌های دیگر درباره جنگ، استقلال و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ تأثیر بگذارد.

سیاست‌های خصمانه آمریکا در حوزه اقتصاد و فناوری

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های آمریکای جنایتکار گفت: رقابت‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ می‌تواند بر استقلال صنعتی و ظرفیت پیشرفت کشورهای دیگر تأثیر بگذارد.

سردار نقدی با اشاره به صنایع هوافضا، فناوری اطلاعات، تراشه‌ها و هوش مصنوعی اظهار داشت: از نظر وی، فشارهای سیاسی، جاسوسی صنعتی و مداخلات اقتصادی می‌توانند مانعی برای رشد مستقل فناوری در کشورهای دیگر باشند.

وی همچنین با اشاره به صنعت هواپیماسازی اروپا و رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و کشورهای اروپایی، مدعی شد که سیاست‌های واشنگتن در برخی موارد مانع توسعه ظرفیت‌های مستقل صنعتی در اروپا شده است.

دستیار و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: از نگاه وی، پیامدهای سیاست‌های قدرت‌های بزرگ تنها متوجه ایران نیست و سایر ملت‌ها نیز باید درباره استقلال اقتصادی، صنعتی و فناورانه خود تأمل کنند.

وی با اشاره به اعتراضات و تحولات اجتماعی در اروپا گفت: مسائل اقتصادی و سیاست‌های خارجی دولت‌ها از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی شوند. وی پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم این روند، توجه بیشتری به نقش سیاست‌های آمریکا در مشکلات بین‌المللی شکل بگیرد.

هشدار درباره جنگ روانی و تلاش برای ایجاد اختلاف

سردار نقدی در ادامه سخنان خود با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه ایران اظهار کرد: چنین اظهاراتی می‌تواند اهداف مختلفی را دنبال کند؛ از جمله ایجاد اختلاف میان مردم، تضعیف اراده مسئولان و کاهش آمادگی نیروهای مسلح.

وی افزود: حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر جنگ روانی و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات داخلی، از موضوعات مهم در مواجهه با فشارهای خارجی است.

سردار نقدی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور تصریح کرد: از نگاه ما، همبستگی مردم و مسئولان و انسجام نیروهای مسلح، نقش مهمی در مقابله با تهدیدهای خارجی دارد و نباید اجازه داد تهدیدها موجب تردید در دفاع از منافع ملی شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه مردم در اندیشه امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران همواره بر نقش مردم در سرنوشت کشور تأکید داشت و در وصیت‌نامه خود نیز از ملت ایران به نیکی یاد کرد.

دستیار و مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری عمومی، حضور مردم در رزمایش اقتدار «جان‌فدایان ایران» را جلوه‌ای از استمرار فرهنگ مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به رهبری جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت انسجام ملی، آمادگی دفاعی و تداوم روحیه مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی تأکید کرد.

سردار نقدی همچنین با یادآوری نقش ایمان، بصیرت و همبستگی مردم در مقاطع حساس تاریخ کشور اظهار داشت: از نگاه وی، پیوند میان اعتقادات دینی، وحدت ملی و آمادگی دفاعی از مؤلفه‌های اصلی پایداری ایران در برابر فشارهای خارجی به شمار می‌رود.