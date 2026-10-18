واکنش روابط عمومی شورای نگهبان به اظهارات خلاف واقع نماینده سابق مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای نگهبان در واکنش به انتشار اظهارات خلاف واقع یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی مبنی بر پیشنهاد تایید صلاحیت در قبال دریافت مبالغی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: انتشار و انتساب این‌گونه مطالب نادرست و خلاف واقع به شورای نگهبان از سوی این نماینده ادوار متاسفانه برای چندمین بار و با سوءاستفاده از خویشتن‌داری این نهاد قانونی در عدم انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت وی صورت می‌گیرد.

در اطلاعیه روابط عمومی شورای نگهبان تاکید شده است: این حق برای شورای نگهبان ایجاد می‌کند که علاوه بر پیگیری قضایی موضوع از باب نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به استناد ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرایم رایانه‌ای)، با استناد به تبصره ۵ ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیحات مربوط به عدم تایید صلاحیت نامبرده را به همراه ادله مربوط که پیش‌تر به وی ابلاغ شده است، به اطلاع افکار عمومی برساند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: البته پیش از این نیز چنین اظهارات و ادعاهایی از سوی افراد دیگری مطرح شده بود، اما در فرایند رسیدگی قضایی اثبات شد که چنین ادعاهایی هیچ انتسابی به شورای نگهبان ندارد.

گفتنی است، اخیرا جلال رشیدی‌کوچی، نماینده سابق مجلس، در گفتگویی با طرح ادعایی درباره روند تأیید صلاحیت‌ها، گفت: افرادی به او پیشنهاد پرداخت ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان برای گرفتن تأییدیه داده‌اند.