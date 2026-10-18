به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر یکشنبه در شورای معادن خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: برای حل مسائل کلان و راهبردی خراسان شمالی، همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند و با شناسایی ظرفیت‌های بالقوه، مسیر توسعه استان را شتاب ببخشند.

وی در ادامه افزود: نباید خود را درگیر مسائل جزئی کنیم؛ چراکه ممکن است برخی اقدامات زیربنایی در کوتاه‌مدت به نتیجه نرسند، اما در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور، زمینه‌ساز توسعه پایدار و رفع مشکلات اساسی استان خواهند بود.

استاندار خراسان شمالی با انتقاد از عملکرد انجام‌شده در حوزه معادن تصریح کرد: باید بپذیریم که تاکنون اقدام شاخص و اثرگذاری در این بخش انجام نداده‌ایم و لازم است با بهره‌گیری از کارشناسان توسعه‌محور، نگاه تخصصی‌تری به ظرفیت‌های معدنی استان داشته باشیم.

نوری با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایه‌گذاران بیان کرد: باید تمام‌قد برای سرمایه‌گذاران برخیزیم، جلسات اختصاصی با فعالان اقتصادی برگزار کنیم و با رویکردی تسهیل‌گرانه، زمینه حضور افرادی را فراهم آوریم که می‌توانند در توسعه و نجات اقتصاد استان نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به اینکه برخی فعالان معدنی کشور رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی دارند، افزود: باید برای رفع این مسئله چاره‌اندیشی شود و سازوکاری مشخص در اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت تعریف کنیم تا کارشناسان دلسوز، متعهد و توسعه‌گرا برای پیگیری مستمر امور این حوزه معرفی شوند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به وجود پهنه‌های معدنی مطالعه‌نشده و احتمال شناسایی ذخایر بیشتر در استان، بر ضرورت حرکت هدفمند در مسیر اکتشاف و بهره‌برداری تأکید کرد.

وی گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان زمینه فعال‌سازی معادن استان را فراهم کرد و در این مسیر، نگاه کارشناسان به سرمایه‌گذاران باید همراه با تعامل، احترام و حمایت باشد.

نوری فعال‌سازی معادن را یکی از مسیرهای مؤثر برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی استان دانست و پیشنهاد کرد: رویدادی تخصصی با محوریت معرفی ظرفیت‌های معدنی خراسان شمالی برگزار شود تا زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه با فرصت‌های موجود فراهم شود.

بر اساس گزارش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، راهبرد اصلی شورای معادن استان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه برای ارتقای شاخص‌های بخش معدن است و برنامه‌های این اداره‌کل بر شناسایی معادن غیرفعال، افزایش بهره‌وری و ایجاد تحرک در این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی متمرکز شده است.

تعیین تکلیف معدن آلبلاغ اسفراین و برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی واحد فرآوری آن در آینده نزدیک، از جمله اقدامات مورد اشاره در این گزارش بود.