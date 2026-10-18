احمد خرم در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح نخستین مجتمع دامپزشکی شهرستان میامی خبر داد و اظهار کرد: این مرکز برای نخستین بار در شهرستان راه‌اندازی شده و خدمات مورد نیاز دامداران و فعالان صنعت طیور را به‌صورت متمرکز و در یک مجموعه ارائه می‌کند.

فرماندار میامی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح افزود: مجتمع دامپزشکی میامی نمونه‌ای از جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه دام و طیور شهرستان است.

خرم با اشاره به امکانات این مجتمع گفت: داروخانه، کلینیک درمانی، بخش تشخیص، مرکز مایه‌کوبی و واکسیناسیون، فروشگاه حیوانات خانگی، عرضه مکمل‌های خوراکی، نهاده‌های دامی و خوراک از جمله بخش‌های این مجموعه است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز به تسهیل دسترسی دامداران و فعالان صنعت طیور به خدمات مورد نیاز کمک می‌کند، افزود: با فعالیت این مجتمع، نیاز به مراجعه به شهرهای اطراف برای دریافت بخشی از خدمات دامپزشکی کاهش می‌یابد.

فرماندار میامی هدف از راه‌اندازی این مجموعه را ارائه متمرکز خدمات به دامداران و فعالان صنعت طیور شهرستان عنوان کرد.