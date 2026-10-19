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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

جعفری: نامزدی در آسیا فرصتی برای دیده‌شدن فوتبال زنان است

جعفری: نامزدی در آسیا فرصتی برای دیده‌شدن فوتبال زنان است

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان نامزدی در جمع برترین مربیان آسیا را فرصتی برای دیده‌شدن دانست و بر ضرورت توسعه آکادمی‌های فوتبال زنان برای شناسایی و پرورش استعدادهای آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه جعفری درباره نامزدی خود در جمع برترین مربیان سال ۲۰۲۶ آسیا اظهار داشت: این عنوان به افراد زیادی تعلق دارد و نمی‌توان آن را صرفاً یک موفقیت فردی دانست. بازیکنان فوتبال ایران، همکارانم و لطف خداوند نقش مهمی در به دست آمدن این موفقیت داشتند. در کنار آن‌ها دختران فوتبالیست و تمام افرادی که در این مسیر همراه من بودند سهم زیادی در کسب این عنوان داشته‌اند. به همین دلیل این نامزدی را حاصل همراهی و تلاش مجموعه‌ای می‌دانم که برای رشد و پیشرفت فوتبال بانوان زحمت کشیده‌اند.

وی در ادامه عنوان کرد: خوشحالم که این نامزدی فرصتی فراهم می‌کند تا سطح و توانمندی فوتبال ایران در قاره آسیا بیشتر دیده شود. حضور در میان نامزدهای برترین‌های قاره علاوه بر ارزش فردی می‌تواند توجه‌ها را به ظرفیت‌های فوتبال بانوان ایران و تلاش‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد جلب کند. از تمام مسئولان و افرادی که در این مسیر از من حمایت کردند صمیمانه تشکر می‌کنم و قدردان همراهی آن‌ها هستم.

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان در ادامه با اشاره به حضور باشگاه‌های بیشتر در فوتبال زنان تصریح کرد: با توجه به ورود تیم‌های بیشتری از باشگاه‌های حاضر در فوتبال زنان امیدوارم شاهد رشد و پیشرفت بیشتر این رشته باشیم. افزایش مشارکت باشگاه‌ها می‌تواند به پویایی بیشتر رقابت‌ها و تقویت بستر فعالیت بازیکنان کمک کند. لیگ فوتبال زنان طی سال‌های اخیر از پویایی خوبی برخوردار بوده و خانم گلاره ناظمی نیز به‌عنوان مسئول برگزاری مسابقات عملکرد خوبی در اداره این رقابت‌ها داشته‌اند.

جعفری با تأکید بر اینکه توسعه فوتبال زنان به برنامه‌ریزی بلندمدت و توجه به زیرساخت‌های پرورش استعدادها نیاز دارد، گفت: اگر توجه بیشتری به فوتبال پایه داشته باشیم و باشگاه‌های بزرگ در سطح آکادمی نیز وارد این حوزه شوند می‌توانیم پشتوانه ارزشمندی برای فوتبال زنان کشور ایجاد کنیم. حضور باشگاه‌های بزرگ در رده‌های پایه در کنار توجه به شناسایی و پرورش استعدادها، می‌تواند مسیر رشد بازیکنان را هموارتر کند و فرصت بیشتری برای پیشرفت آن‌ها فراهم آورد.

وی ادامه داد: این اتفاق به رشد و توسعه فوتبال کمک می‌کند و در نهایت زمینه‌ساز شکل‌گیری تیم ملی قدرتمندتری خواهد بود. هر اندازه سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه جدی‌تر باشد و بازیکنان از سنین پایین‌تر فرصت آموزش و حضور در رقابت‌های منظم را پیدا کنند می‌توانیم با پشتوانه فنی بهتری مسیر آینده فوتبال زنان را دنبال کنیم.

کد مطلب 6981759

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