علی دیوسالار، مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز، در حاشیه جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۵ و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی اظهار کرد: هدف‌گذاری مجموعه برای ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش رضایتمندی مردم، بر اساس برنامه‌های میان‌مدت و اهداف اجرایی سالانه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در مجموعه‌های خدمات‌رسان افزود: تعیین اهداف مشخص و پیگیری برنامه‌های اجرایی، زمینه بهبود کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مردم را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر خدمت‌رسانی بیان کرد: تلاش مجموعه‌های اجرایی باید در راستای ارائه خدمات باکیفیت و متناسب با نیازهای شهروندان باشد تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه

مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز در پاسخ به پرسشی درباره روند بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه گفت: روند بازسازی از روزهای نخست آغاز شده و اقدامات اجرایی برای ترمیم و احداث واحدهای خسارت‌دیده در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت شهرستان‌های نظرآباد، چهارباغ و اشتهارد افزود: عملیات بازسازی در این شهرستان‌ها به پایان رسیده است و برنامه‌ریزی شده بود که تا پایان آبان‌ماه، بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری با بیشترین میزان آسیب در بخش نخست اولویت‌بندی‌شده، به اتمام برسد.

وی ادامه داد: در بخش احداثی نیز اقدامات اولیه آغاز شده و صدور پروانه‌های ساختمانی در دو مرحله دنبال می‌شود. عملیات اجرایی احداث برخی واحدها، از جمله در شهرستان نظرآباد، نیز شروع شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات ساکنان حریم روستاها و محدودیت دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز اظهار کرد: بازنگری طرح‌های هادی روستایی از جمله اقداماتی است که برای تعیین تکلیف این مناطق و بهبود وضعیت خدمات‌رسانی دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن البرز افزود: برای برخی روستاهایی که به دلیل محدودیت منابع مالی امکان تهیه طرح برای آن‌ها وجود نداشته یا خارج از محدوده مصوب قرار گرفته‌اند، بازنگری موضعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به شناسایی روستاهای مشمول این برنامه گفت: این مناطق احصا شده‌اند و اقدامات لازم برای پیشبرد بازنگری طرح‌ها آغاز شده است تا زمینه بهره‌مندی ساکنان از خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان فراهم شود.

وی تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات روستاها و پیگیری راهکارهای اجرایی برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، از محورهای مهم برنامه‌ریزی در این حوزه است.