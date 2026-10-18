حبیبی:ذخایر کالاهای اساسی باید پاسخگوی نیاز سه ماه استان کرمانشاه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، ظهر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان، امنیت غذایی را از اولویت‌های مهم مدیریت استان دانست و بر ضرورت نظارت مؤثر بر بازار و پیگیری مستمر وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی مسئولان باید به حفظ آرامش بازار کمک کند، اظهار کرد: نظارت بر بازار باید مستمر و اثرگذار باشد، اما نحوه برخورد و اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها نیز نباید موجب نگرانی مردم و ایجاد التهاب شود. مشکلات باید به‌موقع شناسایی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول برطرف شوند.

استاندار کرمانشاه تقویت ذخایر راهبردی را از الزامات مدیریت بازار برشمرد و افزود: ذخایر برنج، شکر، روغن نباتی، گندم، ماکارونی، گوشت و مرغ منجمد باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که نیاز استان برای حداقل سه ماه قابل تأمین باشد. دستگاه‌های متولی نیز موظف‌اند وضعیت ذخایر را به‌طور مستمر بررسی و کمبودهای احتمالی را از طریق پیگیری‌های استانی و ملی جبران کنند.

حبیبی همچنین بر ذخیره‌سازی حداقل سه هزار تن مرغ منجمد تأکید کرد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام باید با استفاده از ظرفیت سردخانه‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین و نگهداری این میزان مرغ برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به اهمیت تداوم تولید در صنایع غذایی، تأمین گاز و برق مرغداری‌ها را در اولویت شرکت‌های خدمات‌رسان دانست و تصریح کرد: اختلال در تأمین انرژی این واحدها می‌تواند زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، تأمین پایدار انرژی مورد نیاز آن‌ها باید به‌صورت رسمی مصوب و ابلاغ شود.

استاندار کرمانشاه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را نیز مکلف کرد با تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان، سوخت مورد نیاز مرغداری‌ها را برای دوره‌ای حدود پنج‌ماهه تا پایان سال پیش‌بینی و تأمین کند تا فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه نشود.

حبیبی در بخش دیگری از این نشست، سلامت محصولات غذایی عرضه‌شده به دانش‌آموزان را اولویت اصلی دانست و خاطرنشان کرد: اداره‌کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش‌وپرورش استان باید با همکاری یکدیگر بر کیفیت، سلامت و ارزش تغذیه‌ای محصولات نظارت کامل داشته باشند و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۳۴۰ هزار نفری دانش‌آموزان و نزدیک به ۲۸ هزار فرهنگی در استان، ظرفیت تولیدکنندگان داخلی را برای تأمین نیازهای آموزش‌وپرورش قابل توجه توصیف کرد و افزود: کارخانه‌های تولید شیر، شیرینی و بیسکویت باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، نیازهای این حوزه را بررسی و در صورت لزوم خطوط تولید خود را با الزامات بهداشتی، ارزش تغذیه‌ای و ذائقه دانش‌آموزان تطبیق دهند.

استاندار کرمانشاه استفاده از ظرفیت تولید داخل استان را عاملی برای کاهش هزینه‌ها، تسریع در تأمین محصولات و حمایت از اشتغال دانست و تأکید کرد که بهره‌گیری از این ظرفیت باید پس از تأیید کامل سلامت و کیفیت محصولات انجام شود.

وی در ادامه با تأکید بر رعایت حقوق روستاییان و عشایر در تخصیص آرد اظهار کرد: سهم واقعی این اقشار باید به‌طور کامل در اختیار آنان قرار گیرد و اداره‌کل تعاون روستایی و اداره‌کل امور عشایر نیز با نظارت مستمر بر روند توزیع، از بروز اختلال در تأمین نیازهای آنان جلوگیری کنند.

حبیبی با اشاره به فعالیت حدود ۶۰ نانوایی عرضه‌کننده نان کامل در استان گفت: توسعه تولید و عرضه نان کامل از موضوعات مرتبط با ارتقای سلامت جامعه است و باید با همکاری اتحادیه نانوایان، شرکت غله، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی هدایت کارخانه‌های آرد به سمت تولید آرد کامل و ایجاد انگیزه اقتصادی برای نانوایان را ضروری دانست و افزود: اصلاح قیمت‌ها در صورت نیاز باید بر مبنای بررسی کارشناسی و پیشنهاد دستگاه‌های مسئول انجام شود تا زمینه افزایش عرضه نان کامل فراهم شود.

استاندار کرمانشاه همچنین خریدوفروش امتیاز نانوایی‌ها بدون هماهنگی اتحادیه و کارگروه آرد و نان را ممنوع اعلام کرد و بر اطلاع‌رسانی در این زمینه تأکید داشت. وی با اشاره به ضرورت برخورد بازدارنده با تخلفات نانوایی‌ها تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، باید از ظرفیت‌های قانونی، از جمله سلب امتیاز، استفاده شود و نانوایی‌های واجد شرایط با هماهنگی اتحادیه جایگزین شوند تا خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی پارکینگ‌های عمومی، وابسته به دستگاه‌های اجرایی و خصوصی را از مطالبات مردمی دانست و اظهار کرد: نرخ‌های دریافتی باید با بررسی شرایط واقعی و مقایسه با استان‌های همجوار ساماندهی شود.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره تفاوت قیمت برخی پارکینگ‌ها با استان‌های همجوار، از اداره‌کل تعزیرات حکومتی، فرمانداری کرمانشاه و شهرداری خواست ظرف یک هفته وضعیت پارکینگ‌ها و نرخ‌های دریافتی را بررسی و ساماندهی کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات اولیه در این زمینه تا حدودی رضایتمندی مردم را به همراه داشته است، بر تکمیل روند اصلاح قیمت‌ها و دستیابی به نتیجه‌ای مشخص تأکید کرد.

وی در ادامه، نظارت بر فعالیت کشتارگاه‌های استان، به‌ویژه کشتارگاه بیستون، را از موضوعات مرتبط با سلامت عمومی دانست و گفت: نواقص موجود در این مجموعه باید با جدیت برطرف شود تا کشتار دام در شرایط استاندارد و بهداشتی انجام گیرد.

حبیبی از شهرداری کرمانشاه خواست با هماهنگی سازمان دامپزشکی، رفع نواقص کشتارگاه بیستون را پیگیری کند و افزود: رعایت الزامات بهداشتی و دامپزشکی و نظارت بر فرایند کشتار باید به‌گونه‌ای باشد که سلامت گوشت عرضه‌شده به مردم تضمین شود.

استاندار کرمانشاه در پایان، همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای تأمین کالاهای اساسی، استمرار تولید، نظارت بر کیفیت محصولات و ساماندهی بازار را ضروری دانست و خواستار پیگیری مصوبات جلسه تا حصول نتیجه شد.