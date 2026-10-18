ورود سامانه بارشی به استان سمنان؛ کاهش دما و رگبار باران در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد با ورود تدریجی سامانه بارشی از سمت شمال به استان سمنان، از امروز یکشنبه تا عصر سه‌شنبه، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد و کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز و فردا در نقاط مختلف استان سمنان افزایش ابر، وزش باد و رگبار باران دور از انتظار نیست و در ارتفاعات برخی مناطق نیز احتمال وقوع رعدوبرق وجود دارد.

در مرکز استان سمنان، آسمان امروز یکشنبه ابری همراه با افزایش ابر و بارش خفیف باران پیش‌بینی می‌شود و بارندگی‌ها فردا نیز ادامه خواهد داشت. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز و فردا به‌ترتیب ۳۰ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر اعلام شده است.

در آرادان و ایوانکی نیز افزایش ابر و وزش باد طی امروز پیش‌بینی می‌شود و در نواحی شمالی این مناطق احتمال رعدوبرق و رگبار خفیف وجود دارد. در گرمسار هم افزایش ابر و احتمال بارش‌های رگباری خفیف، به‌ویژه در روز دوشنبه، پیش‌بینی شده است.

در مناطق غربی استان سمنان نیز وزش باد و احتمال وقوع گردوخاک طی امروز و فردا وجود دارد.

در دامغان، افزایش ابر از امروز آغاز می‌شود و طی امشب و فردا، به‌ویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات، رعدوبرق، وزش باد و بارش باران پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان امروز ۳۰ و ۱۷ درجه و فردا ۲۹ و ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد بود.

در شاهرود نیز آسمان امروز نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و از ساعات بعدازظهر با ورود سامانه بارشی، کاهش دما، وزش باد و رگبار باران در این شهرستان دور از انتظار نیست. بارش‌ها در روز دوشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

شاهرود و میامی در شرق استان سمنان همچنین روز سه‌شنبه از فعالیت این سامانه تأثیر می‌پذیرند و در ارتفاعات این دو شهرستان و بخش‌هایی از دامغان و مهدیشهر، بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

در مهدیشهر نیز طی امروز و فردا افزایش ابر و بارش باران رخ خواهد داد و در ارتفاعات این شهرستان احتمال وقوع رعدوبرق، وزش باد و رگبارهای پراکنده وجود دارد.

در میامی هم افزایش ابر، وزش باد و بارش‌های رگباری طی امروز و فردا پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، سامانه بارشی که از بعدازظهر امروز وارد استان سمنان می‌شود، فعالیت خود را تا روز سه‌شنبه ادامه می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا عصر این روز به‌طور کامل از استان خارج شود.