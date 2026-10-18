علی‌محمد زورآوند، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی استان در روزهای آینده اظهار کرد: آسمان کرمانشاه طی امروز و فردا، یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ مهرماه، قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه با تقویت شرایط نسبتاً ناپایدار جوی، احتمال وقوع رگبارهای موقت باران و رعدوبرق در نقاط مختلف استان افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تداوم این شرایط گفت: ناپایداری‌های جوی از سه‌شنبه آغاز شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت؛ از این رو، در این بازه زمانی احتمال بارش‌های پراکنده و وقوع رعدوبرق در سطح استان وجود دارد.

زورآوند همچنین از روند کاهشی دمای هوا خبر داد و تصریح کرد: میانگین دمای استان از روز سه‌شنبه تا پایان هفته به‌تدریج کاهش می‌یابد.

وی در پایان با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده جوی، بر ضرورت توجه شهروندان به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی در روزهای پیش رو تأکید کرد.