مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه: مصدومان حوادث کار کاهش یافت

بهتاش خانی‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماه نخست سال جاری، ۳۷۷ نفر در استان بر اثر حوادث ناشی از کار مصدوم شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی افزود: از مجموع مصدومان حوادث کار در این مدت، ۳۶۵ نفر مرد و ۱۲ نفر زن بوده‌اند؛ این در حالی است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد مصدومان به ۵۳۸ نفر شامل ۵۲۲ مرد و ۱۶ زن می‌رسید.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به آمار تلفات این حوادث گفت: در شش ماه نخست امسال، ۲۳ مرد بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند و پیکر آنان در مراکز پزشکی قانونی استان مورد معاینه قرار گرفت. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۴ نفر شامل ۲۳ مرد و یک زن بود.

خانی‌آباد درباره علل فوت ناشی از حوادث کار تصریح کرد: سقوط از ارتفاع با ۱۱ مورد، بیشترین سهم را در میان عوامل مرگ‌ومیر داشته است. همچنین پنج نفر بر اثر اصابت جسم سخت، دو نفر در پی برخورد با سایر اجسام، دو نفر بر اثر برق‌گرفتگی و سه نفر به دلیل سوختگی جان باختند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات ایمنی در محیط‌های کاری اظهار کرد: پیشگیری از حوادث کار به آموزش مستمر کارگران، نظارت دقیق کارفرمایان و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی نیاز دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه افزود: رعایت اصول ایمنی هنگام کار با تجهیزات برقی و مکانیکی و اجرای استانداردهای محیط کار می‌تواند در کاهش خطرات و جلوگیری از وقوع حوادث نقش مؤثری داشته باشد.

خانی‌آباد با اشاره به سهم بالای سقوط از ارتفاع در تلفات حوادث کار خاطرنشان کرد: آموزش نحوه صحیح استفاده از نردبان، داربست و دیگر تجهیزات حفاظتی و نظارت بر رعایت مقررات ایمنی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در پایان از کارفرمایان خواست با فراهم‌کردن محیط کاری ایمن و توجه به سلامت کارکنان، اقدامات پیشگیرانه را تقویت کنند تا از بروز حوادث و خسارت‌های جانی جلوگیری شود.