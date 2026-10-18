  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

لزوم تجهیز مراکز خدمات‌رسان به سوخت دوم و مولد برق اضطراری

لزوم تجهیز مراکز خدمات‌رسان به سوخت دوم و مولد برق اضطراری

اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بر ضرورت مدیریت مصرف گاز و برق در فصل سرد سال و آمادگی ادارات و مراکز خدمات‌رسان حساس برای شرایط اضطراری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست بررسی اجرای شیوه‌نامه نظام اجرایی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی اظهار کرد: پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین سوخت دوم و استفاده از مولدهای برق اضطراری در ادارات، به‌ویژه مراکز حساس و خدمات‌رسان در سطح استان ضرورت دارد.

وی با اشاره به احتمال بروز شرایط خاص جوی در فصل سرد سال، افزود: سناریوهای مختلف برای مدیریت وضعیت‌های حساس، از جمله بارش‌های سنگین و افت دما تمهید شود تا ارائه خدمات ضروری و تأمین نیازهای مردم و واحدهای صنعتی با اختلال مواجه نشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین مدیریت مصرف گاز و برق را در ماه‌های سرد سال ضروری دانست و بر برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

سبحانی با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس، ادارات و بخش خانگی را از موضوعات مورد توجه در مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد.

کد مطلب 6981769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها