به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست بررسی اجرای شیوه‌نامه نظام اجرایی مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی اظهار کرد: پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین سوخت دوم و استفاده از مولدهای برق اضطراری در ادارات، به‌ویژه مراکز حساس و خدمات‌رسان در سطح استان ضرورت دارد.

وی با اشاره به احتمال بروز شرایط خاص جوی در فصل سرد سال، افزود: سناریوهای مختلف برای مدیریت وضعیت‌های حساس، از جمله بارش‌های سنگین و افت دما تمهید شود تا ارائه خدمات ضروری و تأمین نیازهای مردم و واحدهای صنعتی با اختلال مواجه نشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل همچنین مدیریت مصرف گاز و برق را در ماه‌های سرد سال ضروری دانست و بر برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

سبحانی با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مدارس، ادارات و بخش خانگی را از موضوعات مورد توجه در مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد.