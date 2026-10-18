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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

رادان: فراجا آماده همکاری با وزارت دفاع است

رادان: فراجا آماده همکاری با وزارت دفاع است

فرمانده کل انتظامی کشور، انتصاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در پیامی انتصاب مهندس مهرداد اخلاقی کتابچی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تبریک گفت.

در بخشی از این پیام، رادان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر سرلشکر نصیرزاده و قدردانی از خدمات سردار ابن‌الرضا در دوران سرپرستی وزارت دفاع، رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر جدید دفاع را نشانه تعهد، تخصص و توانمندی وی دانست.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد با اتکا به توان متخصصان صنعت دفاعی، زمینه ارتقای توان دفاعی کشور و پیشرفت روزافزون ایران فراهم شود.

وی همچنین با اعلام آمادگی فراجا برای هرگونه همکاری و همراهی با وزارت دفاع، بر ضرورت خدمت به میهن، صیانت از استقلال و حفظ امنیت کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6981770
مهسا حيدری توچائی

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