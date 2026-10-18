به گزارش خبرنگار مهر، مصلح قادری، ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش این شهرستان، ضمن تبریک موفقیت دانش‌آموزان پاوه‌ای در کنکور سراسری، از تلاش خانواده‌ها، معلمان، مدیران مدارس، مشاوران و مجموعه آموزش‌وپرورش برای فراهم‌کردن زمینه پیشرفت علمی دانش‌آموزان قدردانی کرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از دانش‌آموزان مستعد و کم‌برخوردار اظهار کرد: شناسایی دانش‌آموزان نیازمند و معرفی آنان به مؤسسه خیریه قباء می‌تواند در تأمین نیازهای این قشر و فراهم‌شدن فرصت مناسب برای ادامه تحصیل آنان مؤثر باشد.

قادری در ادامه، افتتاح چهار مدرسه قرآنی در پاوه را اقدامی ارزشمند دانست و از دست‌اندرکاران این طرح، به‌ویژه یحیی کریمی، مشاور قرآنی آموزش‌وپرورش، قدردانی کرد.

مسئول دفتر امام‌جمعه پاوه با تأکید بر لزوم استمرار فعالیت این مدارس تصریح کرد: راه‌اندازی مدارس قرآنی باید نقطه آغاز برنامه‌ای مداوم برای آموزش قرآن کریم و تقویت تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان باشد و فعالیت آن‌ها نباید صرفاً به برگزاری مراسم افتتاحیه محدود شود.

وی استفاده از مربیان توانمند، تداوم برنامه‌های آموزشی، ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش قرآن را از عوامل مؤثر در تحقق اهداف این مدارس برشمرد و بر ضرورت همکاری آموزش‌وپرورش با نهادهای دینی تأکید کرد.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود، حضور دانش‌آموزان در نمازجمعه را نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی مناسب دانست و گفت: این حضور نباید صرفاً به‌عنوان یک برنامه اداری یا اجباری دنبال شود، بلکه لازم است بر پایه شناخت، علاقه و تمایل دانش‌آموزان شکل بگیرد تا ارتباط آنان با این فریضه عبادی و اجتماعی عمیق‌تر شود.

وی پیشنهاد کرد مدارس علاقه‌مند با هماهنگی خانواده‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، زمینه مشارکت آگاهانه دانش‌آموزان در نمازجمعه را فراهم کنند و با اجرای برنامه‌های جذاب و متناسب با نیازهای نسل جوان، زمینه تقویت هویت فرهنگی و مذهبی آنان را فراهم آورند.

مسئول دفتر امام‌جمعه پاوه همچنین به اقدامات حمایتی مؤسسه خیریه قباء اشاره کرد و افزود: این مؤسسه در سال جاری، ۲۰۰ بسته حمایتی به ارزش مجموع ۳۰۰ میلیون تومان در مدارس مختلف شهرستان توزیع کرده است تا بخشی از نیازهای خانواده‌های کم‌برخوردار تأمین شود.

قادری هدف از این حمایت‌ها را کاهش فشارهای معیشتی خانواده‌ها و کمک به ادامه مسیر تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند عنوان کرد و گفت: پشتیبانی از این دانش‌آموزان می‌تواند دغدغه‌های اقتصادی آنان را کاهش دهد و فرصت بیشتری برای تمرکز بر تحصیل و پیشرفت علمی فراهم کند.

وی با تأکید بر حفظ کرامت خانواده‌های دریافت‌کننده کمک‌ها خاطرنشان کرد: رویکرد مؤسسه خیریه قباء بر حمایت محرمانه، صیانت از عزت‌نفس خانواده‌ها و پرهیز از حاشیه‌ها و تبلیغات استوار است؛ چراکه کمک به نیازمندان مسئولیتی انسانی و دینی محسوب می‌شود.

قادری همکاری نزدیک‌تر مؤسسه خیریه قباء و آموزش‌وپرورش را برای شناسایی دقیق دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ارائه حمایت‌های مؤثرتر ضروری دانست و تأکید کرد: مشکلات اقتصادی خانواده‌ها نباید مانعی در مسیر تحصیل و پیشرفت دانش‌آموزان باشد.

مسئول دفتر امام‌جمعه پاوه در پایان، شعار امسال آموزش‌وپرورش شهرستان با عنوان «تعالی تربیت» را ارزشمند دانست و اظهار کرد: توجه هم‌زمان به پیشرفت علمی، آموزش قرآن و رشد اخلاقی دانش‌آموزان می‌تواند زمینه پرورش نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر را فراهم کند.