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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

دود و شیرابه زباله نفس اهالی فخرآباد مشگین شهر را گرفته است

دود و شیرابه زباله نفس اهالی فخرآباد مشگین شهر را گرفته است

مشگین‌شهر- انباشت و سوزاندن پسماند در محدوده فخرآباد مشگین‌شهر، در کنار پمپ بنزین،به دغدغه جدی اهالی تبدیل شده و انتشار دود و بوی نامطبوع، زندگی روزمره مردم منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

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خبرگزاری مهر- گروه استان ها: گلایه اهالی فخرآباد مشگین شهر از سوزاندن زباله در این محدوده، به‌ویژه در ساعات مختلف شبانه‌روز، موجب انتشار دود غلیظ و آلاینده در محیط می‌شود دودی که استنشاق آن می‌تواند برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک باشد و نگرانی خانواده‌های ساکن منطقه را افزایش داده است.

مشکل تنها به دود و آلودگی هوا ختم نمی‌شود شیرابه ناشی از پسماندها نیز می‌تواند به خاک و منابع آب نفوذ کرده و تبعات زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد. قرار گرفتن محل سوزاندن زباله در نزدیکی پمپ بنزین نیز حساسیت موضوع را دوچندان کرده و ضرورت ورود فوری دستگاه‌های مسئول را نشان می‌دهد.

سوزاندن غیراصولی زباله می‌تواند موجب انتشار ذرات معلق و ترکیبات شیمیایی و سمی شود؛ آلاینده‌هایی که قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض آنها می‌تواند برای سلامت عمومی، به‌ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی، مخاطره‌آمیز باشد.

اکنون مطالبه مردم روشن است؛ تا چه زمانی باید دود زباله و بوی شیرابه سهم اهالی فخرآباد از محیط زندگی‌شان باشد؟

کد مطلب 6981773

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