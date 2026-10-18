امام جمعه کرمانشاه: مرزها باید به موتور توسعه اقتصادی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، ظهر یکشنبه در دیدار با داریوش صادقی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان مناطق مرزنشین تأکید کرد.

در این دیدار، روند فعالیت گمرکات و وضعیت مبادلات تجاری در مرزهای استان بررسی شد و صادقی گزارشی از عملکرد شش‌ماهه این مجموعه و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای فعالیت‌های عملیاتی ارائه داد.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه مرز خسروی در صادرات به عراق، عملکرد گمرک پرویزخان در بخش ترانزیت را نیز تشریح کرد. وی همچنین از اجرای نخستین رویه ترانزیت خارجی خودرو از مرز خسروی به‌عنوان یکی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه یاد کرد.

صادقی در ادامه به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گمرکی اشاره کرد و گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با نصب دستگاه ایکس‌ری در مرز خسروی موافقت کرده است و هماهنگی با سازمان راهداری و حمل‌ونقل استان برای تعیین محل استقرار این تجهیزات بر اساس طرح جامع گمرک در حال انجام است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان گمرک در ایام اربعین، ایجاد گمرک ریلی در استان را از برنامه‌های پیش‌رو برشمرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات و افزایش حجم مبادلات تجاری تأکید کرد.

در ادامه، آیت‌الله غفوری با اشاره به موقعیت مرزی کرمانشاه، خواستار تغییر رویکرد در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شد و اظهار کرد: مرزهای استان نباید صرفاً نقاطی برای عبور و مرور تلقی شوند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز رونق تجارت و شکوفایی اقتصادی باشند؛ مشروط بر اینکه به‌درستی ساماندهی و مدیریت شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، رفع محرومیت مناطق مرزنشین را از اهداف اصلی توسعه فعالیت‌های تجاری دانست و تصریح کرد: دستاوردهای رونق اقتصادی در مرزها باید در بهبود معیشت مردم و توسعه این مناطق نمود پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل مرزها به مسیرهای فعال تجارت و محرک‌های اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود را عاملی برای افزایش رفاه مردم مناطق مرزی عنوان کرد.

آیت‌الله غفوری در پایان، ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم موفقیت‌های مجموعه گمرکات استان، بر ادامه تلاش‌ها برای گسترش تجارت و مدیریت هوشمندانه مرزهای کرمانشاه تأکید کرد.