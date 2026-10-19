عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر، با تشریح راهبردهای این معاونت برای تداوم و اثربخشی طرح‌های توسعه‌ای، بر ضرورت «نهادسازی» به‌جای اتکا به دوران مدیریت فردی تأکید کرد.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره هدررفت منابع مالی و زمانی در صورت تغییر دولت‌ها و مدیران با توجه به کارهای در دست اقدام برای توسعه روستاها و مناطق کم‌برخوردار گفت: مدیریتی که عمرِ اثرگذاری‌اش محدود به زمان حضور در آن جایگاه باشد، موفق نخواهد بود. آنچه ما در توسعه روستایی و مناطق کم‌برخوردار به دنبال آن هستیم، نهادسازی و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت است؛ به طوری که ساختارها به‌گونه‌ای اصلاح شوند که مسیر توسعه، فراتر از اشخاص تداوم یابد.

استقرار اداره کل سرمایه‌گذاری برای تضمین پایداری طرح‌ها

معاون رئیس‌جمهور در امر توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به اصلاح ساختار سازمانی در این معاونت، گفت: ما در اصلاحات اخیر، توجه ویژه‌ای به بخش‌هایی داشته‌ایم که نیاز واقعی جامعه است. برای نمونه، با ایجاد اداره کل سرمایه‌گذاری، به دنبال جذب سرمایه‌گذاران توانمند هستیم. برای افرادی که بتوانند در استان‌ها یا در مقیاس‌های کلان سرمایه‌گذاری کنند، مشوق‌ها و درصدهای تشویقی در نظر گرفته شده است؛ چرا که اگر نتوانیم موتور محرک سرمایه‌گذاری را روشن نگه داریم، امکان تداوم پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.

وی افزود: علاوه‌بر این، در راستای تقویت بدنه مدیریتی و تخصصی، جذب نخبگان مناطق محروم، روستایی و عشایری که رتبه‌های برتر علمی را کسب کرده‌اند، در دستور کار قرار گرفته است. این متخصصان با دانش بومی و علمی، فعالیت در حوزه توسعه روستایی را پشتیبانی خواهند کرد تا تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌ها به‌صورت نهادینه و پیوسته انجام شود.

وضعیت آمار مهاجرت معکوس به مناطق روستایی چگونه در حال انجام است؟

حسین‌زاده در پاسخ به وضعیت آمار مهاجرت معکوس در کشور، ضمن تأکید بر ضرورت شفافیت، تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی ما در برنامه‌ریزی، عدم دسترسی به آمار ثبت‌مبنا در بسیاری از حوزه‌ها است. صادقانه و شفاف باید بگویم که در حال حاضر آمار رسمی و دقیقی از تعداد دقیق افرادی که مهاجرت معکوس داشته‌اند یا ظرفیت‌های موجود در هر منطقه، وجود ندارد.

این مسئول دولتی در پایان تاکید کرد: با این حال، مسیر فعلی ما در معاونت، حرکت به سمت دستیابی به داده‌های واقعی است. ما خود را متعهد می‌دانیم که با اصلاح فرآیندهای آماری، اطلاعات دقیق و شفافی را از وضعیت مهاجرت معکوس و ظرفیت‌های سرزمینی استخراج و در اختیار افکار عمومی و نهادهای برنامه‌ریز قرار دهیم.