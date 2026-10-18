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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

پویش کاشت نهال در نمین به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد

پویش کاشت نهال در نمین به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد

اردبیل- پویش کاشت نهال به مناسبت هفته تربیت بدنی و در راستای طرح کاشت یک میلیارد درخت، با حضور مسئولان و دوستداران طبیعت در نمین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پویش کاشت نهال به مناسبت هفته تربیت بدنی و در راستای طرح کاشت یک میلیارد درخت که با هدف عمل به فرمایش رهبر شهید و همچنین ترویج فرهنگ درختکاری و تقویت مشارکت اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی برگزار شد، حاضران با غرس نهال، بر اهمیت حفظ پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز تأکید کردند.

ولی پرویزی معاون فرماندار شهرستان نمین در این مراسم با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در حفظ محیط زیست و تندرستی و سلامتی جامعه، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

کد مطلب 6981778

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