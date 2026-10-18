انتقال تجربه اجرای طرح تورم صفر درصد به سایر کلانشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، مهدی بختیاری‌زاده گفت: با توجه به جنب و جوشی که در مدیریت شهری سایر کلانشهرهای کشور برای پیوستن به اجرای طرح تورم صفر درصد و ارزان‌سازی به وجود آمده؛ سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران این آمادگی را دارد تا در مراحل تجهیز زیرساخت‌ها و انتقال تجربه نیز خدمت‌رسان باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری‌های کشور یک ظرفیت بی‌نظیر در اجرای طرح‌های این چنینی دارند که تا امروز مغفول مانده است؛ افزود: این ظرفیت، برگ برنده ما در این جنگ اقتصادی خواهد بود. بر همین اساس سازمان هایی مانند ساماندهی مشاغل و میادین میوه و تره‌بار در شهرداری کلانشهرهای کشور آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده‌اند که در شرایط کنونی اتفاق خوبی است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: با توجه به تجربه موفق سازمان میادین میوه و تره‌بار در اجرای طرح‌های ارزان‌سازی و تورم صفر درصد؛ درخواست‌های زیادی از سوی کلانشهرهای کشور برای پیوستن به این طرح در شهرهای مختلف کشور وجود دارشته و خواستار انتقال این تجربه از سازمان میادین هستند.

وی بیان کرد: بر همین اساس در دو حوزه تجهیزات لازم و ایجاد زیر ساخت و همچنین انتقال تجربه عملی اجرای این طرح‌ها سازمان میادین میوه و تره‌بار جلساتی را با مدیران و کارشناسان شهرداری‌های کلانشهرهای کشور برگزار کرده است.

بختیاری‌زاده با اشاره به اینکه شیرینی کنترل قیمت کالاهای اساسی را نه تنها مردم تهران بلکه مردم سایر کلانشهرهای کشور نیز باید بچشند؛ یادآور شد: در حال حاضر شهرداری قزوین طرح تورم صفر درصد را اجرایی کرده است و به زودی نیز شهرهای اصفهان و کرج نیز به این طرح افزوده می‌شوند. کما اینکه شهرهای دیگر نیز با ایجاد زیرساخت‌های لازم در صف پیوستن به طرح تورم صفر درصد و ارزان‌سازی هستند.

وی تاکید کرد: سازمان میادین میوه و تره‌بار این آمادگی را دارد تا تجربه‌های خود را در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها و نحوه اجرای طرح تورم صفر درصد و ارزان‌سازی در اختیار شهرداری‌های کلانشهرها قرار دهد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار در پایان گفت: این در حالی است که شهردار تهران نیز این وعده را داده تا شهرداری‌های کشور می‌توانند از ظرفیت سامانه شهرزاد برای شروی اجرای این طرح در توزیع کالاها تا راه اندازی زیرساخت‌های خود استفاده کنند.