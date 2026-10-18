«این صورت باقی» تمام شد؛ استقبال ۹۰ هزار نفری از نمایشگاه موزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نمایشگاه «این صورت باقی» که از ۲۴ مرداد و به مناسبت دویستمین سالگرد ثبت نخستین عکس در جهان در این موزه افتتاح شده بود، با کیوریتوری محمدرضا طهماسب‌پور، افسانه کامران و زانیار بلوری برگزار شد و فرصتی برای آشنایی مخاطبان با بخشی از مجموعه ارزشمند عکاسی این موزه فراهم کرد. در این نمایشگاه، آثاری از کشورهای مختلف جهان، از جمله ژاپن، روسیه و ترکیه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

در کنار نمایش آثار، برنامه‌های آموزشی و تحلیلی متنوعی نیز با هدف گسترش تعامل مخاطبان با هنر عکاسی برگزار شد. در همین راستا، چهار کارگاه آموزشی، چهار نشست تحلیلی و یازده کارگاه ویژه کودکان در چارچوب برنامه‌های جنبی نمایشگاه برگزار شد. همچنین، چندین تور نمایشگاهی با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار و موضوعات مطرح‌شده در نمایشگاه برگزار شد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، نمایشگاه «این صورت باقی» در طول دوره برگزاری خود میزبان ۹۰ هزار بازدیدکننده بود؛ آماری که بیانگر استقبال مخاطبان از این رویداد و ظرفیت برنامه‌های نمایشگاهی و آموزشی در گسترش ارتباط میان موزه و جامعه است.

پایان این نمایشگاه بار دیگر بر اهمیت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به‌عنوان یکی از منابع ارزشمند آثار هنری و ظرفیت آن برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تأکید می‌کند.