به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، بعد از یکشنبه در آیین تجلیل از پزشکان، پرستاران و کادر درمان فعال در برنامه‌های بسیج جامعه پزشکی استان، از تلاش نیروهای جهادی حوزه سلامت برای خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، قدردانی کرد.

وی با اشاره به دانش و تخصص پزشکان، استادان، متخصصان و پرستاران بسیجی اظهار کرد: حضور این نیروها در کنار خانواده‌های نیازمند و بیماران، علاوه بر کمک به درمان، امیدبخش است و روحیه ایثار، اخلاص و خدمت بی‌منت آنان از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ بسیجی به شمار می‌رود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نیروهای متخصص می‌توانند در مراکز درمانی و مطب‌ها فعالیت کنند، افزود: انتخاب خدمت در مناطق دورافتاده و رسیدگی به نیازمندترین اقشار جامعه، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و تعهدی فراتر از وظایف معمول حرفه‌ای است.

حبیبی روحیه بسیجی را فرهنگ گره‌گشایی از مشکلات مردم دانست و تصریح کرد: هر جا مانعی در مسیر انجام امور وجود داشته، حضور نیروهای بسیجی و جهادی به پیشبرد کارها کمک کرده است. این روحیه بر اخلاص، فداکاری، خدمت بی‌منت و احساس مسئولیت در برابر مردم استوار است و در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نیز آثار خود را نشان می‌دهد.

وی با یادآوری فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی در دوران شیوع کرونا و دیگر بحران‌ها گفت: تجربه این مقاطع نشان داده است که می‌توان با تکیه بر دانش، تخصص و روحیه جهادی، در کنار مردم قرار گرفت و برای کاهش مشکلات آنان تلاش کرد.

استاندار کرمانشاه نقش خدمات جهادی را در تقویت امید و اعتماد عمومی مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: وقتی مردم می‌بینند پزشک متخصص از مرکز استان به شهرستان‌ها و مناطق محروم می‌رود و در کنار بیمار و خانواده او قرار می‌گیرد، احساس تنهایی نمی‌کنند. این همراهی حتی پیش از آغاز درمان نیز می‌تواند در تقویت روحیه بیمار و اطرافیانش مؤثر باشد.

حبیبی با اشاره به طرح‌های خانه‌به‌خانه و سایر برنامه‌های جهادی سلامت افزود: این اقدامات، علاوه بر نتایج مستقیم درمانی، نشان می‌دهد که خدمتگزاران مردم در کنار اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر حضور دارند. آثار چنین برنامه‌هایی به درمان محدود نمی‌شود و در افزایش همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی نیز نقش دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به خاطراتی از دوران جنگ ۴۰ روزه، بر اهمیت تعهد و پایبندی به مسئولیت تأکید کرد و گفت: در جریان بازدید از مرزهای غربی استان، با سربازی روبه‌رو شدم که با وجود پایان مدت خدمت خود اعلام کرده بود تا پایان جنگ در کنار همرزمانش می‌ماند. این رفتار نمونه‌ای از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در شرایط دشوار است.

استاندار کرمانشاه همچنین به همراهی فعالان اقتصادی و مسئولان تأمین و توزیع کالا در روزهای جنگ و ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: آنان بر استمرار خدمت‌رسانی و جلوگیری از کمبود کالا تأکید داشتند. این تجربه نشان می‌دهد مشارکت مردم و احساس مسئولیت در بخش‌های مختلف جامعه، در کنار تلاش دستگاه‌های اجرایی، برای عبور از شرایط دشوار اهمیت دارد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی ملی اظهار کرد: در مسیر خدمت به مردم، نباید نگاه‌های صنفی، سیاسی یا مذهبی مانع همکاری شود. هر فردی که به مردم و کشور خود علاقه‌مند است، باید بتواند متناسب با توانایی و تخصص خود در این مسیر مشارکت کند. جامعه پزشکی نمونه‌ای از همکاری و همدلی میان گروه‌های مختلف جامعه است.

وی در پایان از همراهی فرماندهی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان و مسئولان بسیج جامعه پزشکی در فراهم کردن زمینه فعالیت‌های جهادی قدردانی کرد و گفت: تلاش شما در رسیدگی به خانواده‌های نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر شایسته تقدیر است و امیدواریم این حرکت‌های ارزشمند با همان انگیزه و روحیه ادامه یابد.