به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی، بعد از ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از پزشکان، پرستاران و کادر درمان فعال در برنامه‌های بسیج جامعه پزشکی، خدمت به نیازمندان و کاهش رنج بیماران را اقدامی ارزشمند دانست و بر ضرورت گسترش فعالیت‌های جهادی در حوزه سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که بیماری علاوه بر هزینه‌های درمان برای افراد و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند، اظهار کرد: هر اقدامی که بتواند از درد و رنج بیماران بکاهد و بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند، ارزشمند است و خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در حوزه سلامت، از جایگاه والایی برخوردار است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، حضور پزشکان، پرستاران و اعضای بسیج جامعه پزشکی در مناطق محروم را جلوه‌ای از ایثار و مسئولیت‌پذیری توصیف کرد و افزود: همراه شدن تخصص و دانش پزشکی با اخلاص و فرهنگ عاشورایی، زمینه‌ساز خدماتی است که آثار آن فراتر از درمان بیماران خواهد بود.

سردار ریحانی با اشاره به طرح نفس و دیگر اقدامات جهادی حوزه سلامت خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که با هدف حفظ جان انسان‌ها و جلوگیری از آسیب‌های جدی انجام می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای دارند. در نگاه دینی، نجات جان انسان از ارزش بالایی برخوردار است و تلاش فعالان حوزه سلامت می‌تواند منشأ خیر و برکت باشد.

وی توسعه دامنه فعالیت‌های بسیج جامعه پزشکی را ضروری دانست و گفت: با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت پزشکان، پرستاران و دیگر نیروهای درمانی باید زمینه حضور گسترده‌تر جامعه پزشکی در برنامه‌های جهادی فراهم شود تا افراد بیشتری در خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم، مشارکت کنند.

فرمانده سپاه استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت مشارکت همه علاقه‌مندان به ایران در فعالیت‌های خدمت‌رسانی اظهار کرد: خدمت به مردم باید فراتر از تفاوت‌های سیاسی، فکری و ظاهری دنبال شود. در فعالیت‌های جهادی، نیت خیر و تلاش برای رفع مشکلات مردم اهمیت دارد و نباید ملاحظات سیاسی، صنفی یا مذهبی مانع همکاری و همدلی شود.

سردار ریحانی همچنین با اشاره به نقش همراهی مردم در پشتیبانی از کشور افزود: خدمت صادقانه به اقشار نیازمند و محروم، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در عرصه‌های مختلف را فراهم سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با نقل خاطره‌ای از یکی از نیروهای سپاه که پس از ابتلا به بیماری و گذراندن دوره‌ای سخت در بیمارستان بهبود یافته بود، بر اهمیت کمک‌های صادقانه تأکید کرد و گفت: گاهی یک اقدام ساده برای کمک به فردی نیازمند، در شرایطی حساس می‌تواند اثر بزرگی داشته باشد؛ بنابراین نباید هیچ خدمت صادقانه‌ای را کوچک شمرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه در پایان از پزشکان، پرستاران و جهادگران بسیجی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با افزایش مشارکت جامعه پزشکی و گسترش برنامه‌های جهادی، دسترسی اقشار محروم به خدمات درمانی بهبود یابد و زمینه تقویت امید و همبستگی اجتماعی فراهم شود.