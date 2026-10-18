به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اظهار کزد: بررسی آخرین برونداد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا نشان می‌دهد که جو استان تا عصر فردا (دوشنبه) نسبتاً پایدار بوده و تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود؛ ضمناً نواحی مرکزی و جنوبی همچنان تحت تأثیر جریانات جنوبی قرار خواهند داشت.

از اواخر وقت فردا با نفوذ سامانة ناپایدار، خنک و کاسپینی، روند کاهش دما آغاز می‌شود. این کاهش دما طی روز سه‌شنبه در نواحی مرکزی و جنوبی و شهرستان‌های گرمی و انگوت محسوس خواهد بود. پیامد دیگر این سامانه افزایش ابرناکی، مه‌گرفتگی و در برخی مناطق رگبار باران (گاهی همراه با رعدوبرق) است که تمرکز بارش‌ها بیشتر در نواحی مرکزی و جنوبی خواهد بود

فعالیت این سامانه به‌صورت متناوب تا روز شنبه هفتة آینده ادامه می‌یابد. هرچند مجموع بارش‌های این موج در بیشتر مناطق چندان چشمگیر نیست، اما با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی‌های و سیلابی‌شدن مسیل‌ها بصورت محلی و موقت و همچنین اصابت صاعقه در ارتفاعات دور از انتظار نخواهد بود

شایان ذکر است در صورت عدم تغییر در الگوهای همدیدی، استان در اواسط هفتة آینده نیز تحت تأثیر سامانة بارشی قوی‌تری قرار خواهد گرفت که عمده فعالیت آن نیز در مناطق مرکزی و جنوبی متمرکز است.