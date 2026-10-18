به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای در پایان دیدار سرگئی لاوروف و جراح جابر الاحمد الصباح وزرای خارجه روسیه و کویت اعلام کرد که دو طرف بر لزوم یافتن راه‌ هایی برای کاهش سریع تنش‌ ها در منطقه خلیج فارس تأکید کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این ارتباط آمده است: وزرای خارجه روسیه و کویت اعلام کردند که هیچ جایگزینی برای حل اختلافات موجود از طریق ابزارهای دیپلماتیک، با احترام بی‌ قید و شرط به منافع همه کشورهای منطقه درگیر مناقشه، وجود ندارد.

بیانیه وزارت خارجه روسیه در ادامه اضافه می کند: مسکو و کویت بر تعهد خود برای حفظ گفتگوی سیاسی فشرده و تقویت همکاری‌ های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه متقابلا سودمند تأکید کردند.