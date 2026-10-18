به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در بازدید مرکز نگهداری معلولان ذهنی با حضور معاون دادگستری استان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، مدیرکل بهزیستی استان و جمعی از مسئولان استان و شهرستانی برگزار شد، با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار اظهار کرد: تلاش‌های خیرخواهانه و اقدامات حمایتی این مجموعه در رسیدگی به کودکان معصوم، نیازمندان و معلولان ذهنی، اقدامی ارزشمند، ماندگار و برگرفته از آموزه‌های والای دینی و انسانی است.

قلندری با تمجید از ایثارگری کادر پرستاری و مراقبتی مجموعه افزود: مدیران، خیران و به‌ویژه پرستاران و مراقبان این مرکز، بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت و ادعایی، نقشی تعیین‌کننده در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کنند و عملاً بار بسیار بزرگی را از دوش دستگاه‌های دولتی برمی‌دارند. کار در این مجموعه، نیازمند روحیه‌ای بزرگ، صبور و بااراده است و ما تعهد و فداکاری این عزیزان را ارج می‌نهیم.

فرماندار اردبیل با تأکید بر لزوم همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی با مجموعه‌های مردم‌نهاد و خیریه خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان، با تمام توان و ظرفیت‌های قانونی در کنار این مجموعه خواهد بود و مطالبات و نیازهای این مرکز، با جدیت تا تحقق کامل پیگیری می‌شود تا شاهد ارتقای کمی و کیفی خدمات به توان‌خواهان و اقشار آسیب‌پذیر باشیم.