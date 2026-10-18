به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله ولدی ظهر یکشنبه در نشست با رؤسا و اعضای اتحادیه‌های صنفی بروجرد اظهار کرد: مطالبات قانونی اصناف باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول پیگیری شود و اختلافات میان واحدهای صنفی و شهرداری نیز در وهله نخست از طریق گفت‌وگو و تعامل و در صورت لزوم از مسیر مراجع قانونی حل‌وفصل شود.

رسیدگی کارشناسی به پرونده‌های مالیاتی و بانکی اصناف

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مؤدیان افزود: پرونده‌های مالیاتی اصناف باید با بررسی دقیق مستندات و حضور مسئولان مرتبط رسیدگی شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ضوابط قانونی و شرایط واقعی واحدهای صنفی صورت گیرد.

فرماندار ویژه بروجرد همچنین پیگیری مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی اصناف را ضروری دانست و گفت: این مسائل از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان مربوطه قابل بررسی است. مشکلات بیمه تکمیلی نیز باید با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی و شرکت‌های بیمه دنبال شود.

حمایت از کسبه و ساماندهی فعالیت‌های صنفی

ولدی با اشاره به ضرورت حمایت از کسبه و بازاریان بیان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه کالا باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق واحدهای صنفی فعال در بازار نیز رعایت شود.

وی ساماندهی دست‌فروشان را از دیگر موضوعات مورد توجه مدیریت شهرستان دانست و تصریح کرد: در این زمینه باید ضمن توجه به شرایط معیشتی دست‌فروشان، ضوابط قانونی نیز رعایت شود تا ساماندهی فعالیت‌ها با کمترین آسیب به کسب‌وکارهای رسمی انجام گیرد.

تأکید بر رعایت مقررات ساخت‌وساز و حفظ اعتبار بازار

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات ساخت‌وساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، حرکت مدیریت شهری به سمت ایجاد درآمدهای پایدار را نیز ضروری دانست.

ولدی خاطرنشان کرد: حفظ اعتبار بازار بروجرد به رعایت انصاف، شفافیت در معاملات و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان وابسته است و این موضوع باید در فعالیت واحدهای صنفی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به تعدد مسائل و مطالبات اصناف تأکید کرد: موضوعاتی از جمله مالیات، ساخت‌وساز، تسهیلات بانکی و تعاونی مسکن در جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی می‌شود تا راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط فعالیت کسبه و بازاریان ارائه شود.