تأکید معاون وزیر بهداشت بر بهبود معیشت و نگهداشت پرستاران

به گزارش خبرنگار مهر٬ عباس عبادی بعد از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در بوشهر با اشاره به جایگاه حرفه پرستاری در جامعه و نظام سلامت اظهار داشت: پرستاران می‌توانند مولد سرمایه اجتماعی باشند و رفتار و عملکرد آنان جلوه‌گاه عملکرد حاکمیت سیاسی است.

وی از برنامه‌های وزارت بهداشت برای بهبود تعرفه‌ها، اجرای طرح «زیست پرستار»، بومی‌گزینی و بورسیه دانشجویان پرستاری، برگزاری آزمون استخدامی و توسعه مراقبت پرستاری در منزل خبر داد و افزود: این حرفه تنها یک شغل نیست، بلکه مسئولیتی انسانی و اخلاقی است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به جایگاه والای حرفه پرستاری در آموزه‌های دینی و ادبیات سیاسی کشور اظهار داشت: پرستاران در مقاطع بحرانی، از جمله دفاع مقدس و دوران کرونا، توانسته‌اند جایگاه اجتماعی خود را ارتقا دهند و تصویر اجتماعی این حرفه را اصلاح کنند و در یک سال گذشته نیز پس از جنگ‌های تحمیلی که کیان کشور را تهدید می‌کرد، جایگاه پرستاری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

عبادی با اشاره به پیام‌های مقام معظم رهبری و مقامات عالی کشور در مناسبت‌های مختلف گفت: توجه ویژه رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور، رؤسای قوای قضائیه و مقننه و فرماندهان نظامی به جامعه پرستاری نشان‌دهنده جایگاه مهم این حرفه در اذهان مردم و تصمیم گیران است.

وی افزود: پرستاران به عنوان یکی از اقشار کلیدی می‌توانند امیدآفرین باشند و سرمایه اجتماعی حاکمیت را تقویت کنند.

قدردانی کلامی باید با اقدام عملی همراه شود

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه قدردانی از پرستاران نباید تنها در سطح کلام باقی بماند، از برنامه‌های اجرایی این وزارتخانه برای بهبود وضعیت معیشتی و شغلی پرستاران خبر داد و گفت: در آیین‌نامه باز توزیع تعرفه، هیچ کاهشی نسبت به سال گذشته و با احتساب ارزش افزوده سال جاری برای درآمد بهیاران پذیرفته نیست و در صورت نیاز، آیین‌نامه اصلاح خواهد شد.

عبادی همچنین از پیش‌بینی حداقل دو همت برای طرح «زیست پرستار» خبر داد و افزود: امیدواریم با حمایت وزارت بهداشت و تصویب نمایندگان مجلس، این طرح اجرایی شود، وی استان بوشهر از استان‌های ذی‌نفع این طرح است.



بومی‌گزینی، بورسیه و آزمون استخدامی

معاون پرستاری وزارت بهداشت از تدوین طرح ملی نگهداشت پرستاری خبر داد و گفت: بخشی از این طرح شامل بومی‌گزینی و بورسیه کردن دانشجویان پرستاری برای مناطق کم برخوردار است.

وی استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان را از مناطق اصلی هدف این طرح عنوان کرد و افزود: برای کاهش فشار کاری پرستاران، برگزاری آزمون استخدامی تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

عبادی با اشاره به قانون ارتقای بهره‌وری و پیش‌بینی ضرایب تشویقی برای شیفت‌های نامتعارف گفت: با توجه به سختی کار پرستاران، این مشوق‌ها کافی نیست و پیشنهاد طرح ملی نگهداشت پرستاری به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

وی تصریح کرد: ظرفیت قانونی تعرفه ترجیحی برای مناطق کم برخوردار، از جمله استان بوشهر، به عنوان یکی از راه‌های بهبود وضعیت پرداخت است.

سالمندی و ضرورت توسعه مراقبت در منزل

معاون پرستاری وزارت بهداشت، سالمندی را یکی از چالش‌های جدی پیش روی نظام سلامت دانست و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۱۴۳۰ حدود یک‌سوم جمعیت کشور سالمند خواهد بود.

وی توسعه طرح «پرستار پیگیر» و «مراقبت پرستاری در منزل» را از راه‌های برون‌رفت از این چالش عنوان کرد و افزود: آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح‌ها ضروری است.

عبادی با اشاره به پوشش ۱۵ بیماری مزمن در طرح پرستار پیگیر گفت: توسعه این طرح هم به کرامت مردم کمک می‌کند و هم به اقتصاد سلامت یاری می‌رساند.

وی با اشاره به مجوزهای استخدامی گفت: تلاش می‌شود آزمون استخدامی تا پایان سال برگزار شود تا اندکی از فشار کاری همکاران کاسته شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: مهم‌تر از کاهش فشار کاری، تمرکز بر ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و سلامت برای مردم است.

معاون وزیر بهداشت، جامعه پرستاری کشور را حدود ۲۳۰ هزار نفر شامل پرستاران، بهیاران، کارشناسان اتاق عمل، کارشناسان هوشبری و کمک پرستاران عنوان کرد که در حوزه‌های پیشگیری، درمان، توان‌بخشی و مراقبت تسکینی مشغول خدمت هستند.