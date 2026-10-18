پرستاران نمونه استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر٬ آئین گرامیداشت روز پرستار و تقدیر از پرستاران نمونه استان بوشهر در سالن پردیس بهمنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد مظفری فرماندار شهرستان بوشهر، اله کرم اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه از پرستاران نمونه استان بوشهر تجلیل شد.

در این مراسم کادر پرستاری برگزیده شرکتی، استانی و کشوری بیمارستان‌ها، دانشکده پرستاری و مامایی و چهار حوزه هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری استان تقدیر شدند.

اسامی پرسنل منتخب و نمونه استانی و کشوری کادر پرستاری

شهناز پولادی استاد دانشگاه- عضو شورای شهر و چهر ه ماندگار پرستاری

حمیده خاتون هلال بحر پیسکسوت پرستاری -عضو شورای شهر و و چهر ه ماندگار پرستاری استان

سیمین کوسه پیسکسوت پرستاری استان

سر کار هاجر کشتکار سرپرستار ایثار گر بخش nicuبیمارستا ن شهدا

مریم قنادی پرستار ایثار گر بخش nicuبیمارستا ن شهدا

الهام فقیه پرستار ایثار گر بخش nicuبیمارستا ن شهدا

فاطمه بردستانی پرستار نمونه کشوری از بیمارستان امام هادی(ع) دیر

سعیده خلفی پرستار نمونه کشوری از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

خیرالنسا حاجی علیزاده پرستار نمونه کشوری از مرکز اموزشی درمانی قلب بوشهر

سیده بتول حسینی پرستار نمونه کشوری از بیمارستان شهید گنجی برازجان

ندا کهنسال پرستار نمونه کشوری از بیمارستان امیرالمومنین گناوه

رضا محمدی پرستار نمونه کشوری از بیمارستان امام خمینی کنگان

بی بی فاطمه فقیه حسینی پرستار نمونه کشوری از بیمارستان زینبیه خورموج

رقیه زارع مویدی پرستار نمونه کشوری از بیمارستان امام حسین اهرم

زهرا کرمی سرپرستار نمونه کشوری از بیمارستان بقیه الله الاعظم دیلم

مهتاب شاهرخی سررستار نمونه کشوری از بیمارستان سوانح وسوختکی گناوه

زهرا ملایی کمک پرستار نمونه کشوری شرکت آوا سلامت از بیمارستان شهید گنجی برازجان

لیلی زائری مدیر پرستاری ستاد مدیریت درمان تامین اجتماعی به نمایندگی از مدیران پرستاری بیمارستانهای غیر دانشگاهی

صدرا زاهدی راد مدیر پرستاری بیمارستان سوانح وسوختگی گناوه به نمایندگی از مدیران پرستاری بیمارستانهای دانشگاهی

نصرالله محمدی سربست ریس هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان به نمایندگی از روسای هیات مدیره های نظام پرستاری استان

رضا عباسپور عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور

فرحناز کمالی ریس دانشکده پرستاری ومامایی

فرنگیس نعمتی پرستار نمونه بیمارستان شهید گنجی برازجان

امید جعفرپور بهیار نمونه استانی از بیمارستان امام حسین اهرم

فاطمه یگانه پرستار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

داوود گنجی بهیار نمونه استانی از بیمارستان امیرالمومنین گناوه

افسانه قاسمی بهیار نمونه استانی از بیمارستان امام هادی دیر

مرتضی سبزی پور کارشناس اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی کنگان

مجید رییسی پرستار نمونه استانی از بیمارستان زینبیه خورموج

رقیه خضری پرستار نمونه استانی از مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر

محبوبه اکبری صدیق پرستار نمونه استانی از بیمارستان بقیه اله دیلم

مرتضی سعادت پور بهیار نمونه استانی از بیمارستان سوانح وسوختگی گناوه

عبدالرحمن شکیبا کارشناس فوریتهای پزشکی نمونه استانی از اورژانس پیش بیمارستانی

مهرداد غریب زاده بهیار نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان

سجاد ابراهیمی ای پرستاری نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

فاطمه شفیعی کارشناس اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان مهر برازجان

محمدرضا جمالی پرستار نمونه استانی از بیمارستان سلمان فارسی بوشهر

آسیه تقوی پرستار نمونه استانی از بیمارستان امیرالمومنین نهاجا

آسیه امانی پرستار نمونه استانی از بیمارستان خلیج فارس خارگ

فرخنده مهبودی استاد پرستاری نمونه از دانشکده پرستاری ومامایی

آذر داد آیین دانشجوی ای پرستاری نمونه از دانشکده پرستاری ومامایی

نرگس عبدالهی بهیار نمونه استانی از شبکه بهداشت ودرمان دیلم

صادق افرازه کاردان فوریتهای پزشکی نمونه استانی از اورژانس پیش بیمارستان

زهرا رستمی پرستار نمونه استانی از بیمارستان حضرت قایم

زینب ایوبی پرستار نمونه استانی از بیمارستان نبی اکرم عسلویه

نسیم کریم زاده پرستار نمونه استانی از بیمارستان شهید سلیمانی چاه مبارک

رضا ایمانی زاده بهیار نمونه استانی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه

فاطمه قیصری دانشجوی فوریتهای پزشکی نمونه استانی از معاونت دانشجویی و فرهنگی

فاطمه فتحی زاده دانشجوی پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری ومامایی بوشهر

الهه عمادی کارشناس پرستاری نمونه استانی از بیمارستان امیرالمومنین گناوه

مهران شبانی پور بهیار نمونه استانی از شبکه بهداشت ودرمان تنگستان

حسین زارع مقدم بهیار نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان

هدی زارع کارشناس اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان

علیرضا اطمینان کارشناس فوریتهای پزشکی نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان

زهرا صفدری پرستار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

نجمه ضیا پرستار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

هادی صفری پرستار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

زینب حیدریان پرستار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

طاهره میراحمدی پرستار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

فاطمه شبابی پرستار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

بهاره طهماسبی پرستار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

طیبه فلامرزی کارشناس اتاق عمل نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

محسن مجاهدی زاده بهیار نمونه استانی از مرکز اموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

الهه علویان پرستار نمونه استانی از بیمارستان امیرالمومنین گناوه

مریم زارعی پرستار نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی کنگان

رضیه خسروانی پرستار نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی کنگان

زلیخا ابراهیمی پرستار نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی کنگان

زهرا قائدی بهیار نمونه استانی از بیمارستان زینبیه خورموج

هاجر بحرینی پرستار نمونه استانی از مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر

آیت کاووسی پرستار نمونه استانی از بیمارستان بقیه اله دیلم

هنگامه حدادی پور دیمنه پرستار نمونه استانی از بیمارستان بقیه اله دیلم

لیلی احمدی پرستار نمونه استانی از بیمارستان سوانح و سوختگی

داریوش حسینی کاردان فوریتهای پزشکی نمونه استانی از اورژانس پیش بیمارستان

محمدرضا امیری کارشناس فوریتهای پزشکی نمونه استانی از اورژانس پیش بیمارستانی

هانیه گنخکی دانشجوی پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری ومامایی بوشهر

عیدان عباسی پرستار نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری کنگان

هادی ربیعی کارشناس اتاق عمل نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری کنگان

زهرا زارعیان جهرمی پرستار نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری دشتستان

رسمیه ملک زاده پرستار نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری گناوه ودیلم

غلامرضا خدری کارشناس فوریتهای پزشکی نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری گناوه ودیلم

نجف حسین زاده بهیار نمونه استانی از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

مریم قربانی پرستار نمونه استانی از بیمارستان توحید جم

نگین مشایخ فر مربی نمونه استانی از دانشکده پرستاری ومامایی بوشهر

زهرا شنبدی پرستار نمونه استانی از معاونت درمان

زهرا کشوریان بهیار نمونه استانی از مرکز بهداشت شهرستان بوشهر

مرضیه سالاری پرستار نمونه استانی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم

رضا زارعی بهیار نمونه استانی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان

سیما تنگسیری بهیار نمونه استانی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی

شریعه گرامی پور پرستار نمونه استانی از شبکه بهداشت ودرمان دیر

مرضیه رحیمی زاده بهیار نمونه استانی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان

زهرا یوسفی بهیار نمونه استانی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه

حمیدرضا رصافیانی پرستار نمونه استانی از معاونت بهداشتی

زهرا آل طه دانشجوی اتاق عمل نمونه از معاونت دانشجویی فرهنگی

مهدیه انگالی زاده دانشجوی اتاق عمل نمونه از معاونت دانشجویی فرهنگی

امیرحسین سملی دانشجوی فوریت های پزشکی نمونه از معاونت دانشجویی فرهنگی

حسن ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری ومامایی

محمدرضا وحیدی دانشجوی کارشناسی پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری ومامایی

علیرضا محتشمی دانشجوی کارشناسی پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری ومامایی

زهرا دیمنه دانشجوی کارشناسی پرستاری نمونه استانی از دانشکده پرستاری ومامایی

علیرضا بحرینی کارشناس نمونه فراهم آوری اعضا پیوندی از بیمارستان شهید گنجی

سید وحید موسوی پرستار نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان

آریا صادقی پرستار نمونه استانی از مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

زینب ربیعی پرستار نمونه استانی از بیمارستان امام خمینی کنگان

پریزاد خورشیدی پرستار نمونه استانی از بیمارستان زینبیه خورموج

آرمان زارعی پرستار نمونه استانی از مرکز آموزشی درمانی قلب بوشهر

محسن واجدی کاردان فوریتهای پزشکی نمونه استانی از اورژانس پیش بیمارستان

راضیه پابست کارشناس اتاق عمل نمونه استانی از بیمارستان امیرالمومنین گناوه

سعید رییس زاده کارشناس هوشبری نمونه استانی از بیمارستان شهید گنجی برازجان

زهرا صدیقی پیشکسوت پرستاری نمونه هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

فاطمه اژدری پیشکسوت پرستاری نمونه هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

اقای سهراب خواجه پرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

فاطمه افروزه پرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

جمال زارعی کارشناس فوریتهای پزشکی نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

محمد مختاری پرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

غلامحسین شعبانی پرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر

رضا حسینی مقدم پرستار نمونه کشوری از هیات مدیره نظام پرستاری بوشهر