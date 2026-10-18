به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین احدی‌عالی، با اشاره به اهمیت شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی در تأمین سلامت و امنیت غذایی جامعه اظهار داشت: این طرح، نقش مهمی در افزایش شفافیت زنجیره تولید تا مصرف، استانداردسازی محصولات، مدیریت مصرف سموم و کودهای شیمیایی و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی دارد.

احدی‌عالی افزود: امکان ردیابی محصولات کشاورزی، علاوه بر افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان نسبت به سلامت و کیفیت محصولات، زمینه بهبود بازاریابی، افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی را نیز فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، با اشاره به نقش این طرح در مدیریت بحران‌های کشاورزی و غذایی تصریح کرد: ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به فرآیند تولید و عرضه محصولات، امکان نظارت مؤثرتر بر زنجیره تأمین را فراهم می‌سازد و در مواقع بروز بحران، به شناسایی سریع‌تر منشأ مشکلات و اتخاذ تصمیم‌های مناسب کمک می‌کند.

عادل پورمحبت، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، با اشاره به محصولات مشمول اجرای ماده 14 دستورالعمل مربوط در سال زراعی 1405ـ1404 بیان کرد: در گروه محصولات باغی و گلخانه‌ای، پسته، کیوی، زعفران، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای و قارچ دکمه‌ای و در گروه محصولات زراعی، سیب‌زمینی و سیر در فهرست محصولات مشمول این طرح قرار دارند.

پورمحبت خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر طرح شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، مستلزم همکاری تولیدکنندگان، بهره‌برداران، تشکل‌های بخش کشاورزی و دستگاه‌های مسئول است تا اطلاعات مورد نیاز در مراحل مختلف تولید، عرضه و توزیع به‌صورت دقیق ثبت و نگهداری شود.

وی تأکید کرد: شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، اقدامی راهبردی برای حرکت به سمت تولید محصول سالم، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی در بازارهای داخلی و صادراتی است.