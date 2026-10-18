معابر عمومی البرز مانع تردد افراد دارای معلولیت

وجیهه محمدی‌فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز که این اداره کل در جشنواره شهید رجایی امسال به‌عنوان دستگاه برتر انتخاب شد، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: مجموعه بهزیستی در یک سال گذشته تلاش کرده است وظایف خود را در قبال مردم و جامعه هدف به‌درستی انجام دهد و امیدواریم این اقدامات مورد رضایت خداوند و مردم قرار گرفته باشد.

وی با اشاره به عملکرد بهزیستی در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم افزود: در این شرایط، دو مسئولیت اصلی را دنبال کردیم؛ نخست، صیانت و حمایت از گروه‌های هدف شامل افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست و دوم، کمک به ارتقای سلامت اجتماعی و افزایش تاب‌آوری آحاد جامعه.

مدیرکل بهزیستی استان البرز تأکید کرد: رویکرد این مجموعه، انجام مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی در قبال مردم بوده و انتخاب به‌عنوان دستگاه برتر نیز حاصل تلاش مجموعه همکاران در مسیر خدمت‌رسانی است.

مناسب‌سازی معابر چالش اصلی البرز

محمدی‌فلاح با اشاره به شاخص مناسب‌سازی در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی جشنواره شهید رجایی گفت: دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی فضاهای عمومی دستگاه‌ها از جمله شاخص‌های ارزیابی عملکرد بوده است و دبیرخانه مناسب‌سازی در سطح استان و شهرستان‌ها همچنان پیگیری‌های خود را در این زمینه ادامه می‌دهد.

وی افزود: با وجود تغییراتی که امسال در جشنواره شهید رجایی ایجاد شد، روند مطالبه‌گری و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی برای مناسب‌سازی متوقف نشده است.

مدیرکل بهزیستی البرز ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، وضعیت مناسب‌سازی ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی استان در مقایسه با میانگین کشوری مطلوب‌تر است؛ با این حال، چالش اصلی البرز بیشتر به اماکن عمومی و معابر شهری مربوط می‌شود.

عملکرد نامطلوب برخی شهرداری‌ها و بانک‌ها

محمدی‌فلاح با اشاره به نتایج ارزیابی‌ها بیان کرد: متأسفانه تعدادی از شهرداری‌ها و بانک‌های استان در حوزه مناسب‌سازی شرایط مطلوبی نداشتند و لازم است برای بهبود دسترس‌پذیری فضاها و خدمات عمومی، اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند وضعیت ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی استان در مجموع بهتر از میانگین کشور ارزیابی شده است، ارتقای مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی همچنان یکی از مطالبات مهم برای تسهیل حضور و تردد افراد دارای معلولیت در جامعه به شمار می‌رود.